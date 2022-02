Diputados sumisos y serviles al Ejecutivo, desaprovecharon comparecencia: partidos

Como un intento fallido, que solo mostró la sumisión del Legislativo al Ejecutivo, calificaron las dirigencias de los partidos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, pues consideraron que no aclaró las dudas ciudadanas respecto a los índices de inseguridad y estrategias gubernamentales para frenar éstos.

En tanto, la dirigencia estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), omitió pronunciarse al respecto, a pesar de que este medio de comunicación buscó al encargado de ésta, Víctor García Lozano.

En entrevistas por separado, los dirigentes de oposición reconocieron que los diputados desaprovecharon la oportunidad que tuvieron para revelar a la sociedad, las inquietudes ciudadanas y en cambio, mostraron sumisión.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez lamentó que la comparecencia se haya convertido “en un acto de sumisión y pleitesía de los diputados hacia el gobierno estatal”, amén que, dijo, las cifras dadas a conocer por el funcionario, “no coinciden con lo que sienten y padecen las familias tlaxcaltecas, las que no tendrían por qué acostumbrarse al nuevo nivel de violencia que se vive en el estado. La percepción de inseguridad incrementa y es ahí donde se debe trabajar incansablemente”.

Para la dirigente del albiazul, derivado de este ejercicio celebrado el pasado martes en el Congreso local, “nos hubiera gustado saber cuál es el paradero de decenas de mujeres y niñas desaparecidas, nos hubiera gustado conocer las cifras y acciones para castigar a quienes cometen feminicidios u homicidios dolosos y salen libres.

“Nos hubiese gustado saber cuál es la política de acompañamiento legal y financiero de este gobierno con los municipios al combate y prevención de la delincuencia; 31 municipios deben hacer frente a los delincuentes con besos y abrazos, porque no han recibido el acompañamiento para acceder a armamento”, espetó.

Abundó que “si para el secretario de Gobierno y sus diputados, Tlaxcala está en un paraíso, para la población y para nosotros no es así, por lo que desde Acción Nacional exigimos, más acciones y menos discurso, más trabajo y menos demagogia, más resultados y menos excusas para la prometida nueva historia”.

En el mismo tenor, el dirigente estatal del PRI, Oscar Amador Xochiteotzin sostuvo que la comparecencia del titular de Segob tuvo un excesivo cuidado y protección de los legisladores afines a la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, por lo que, los integrantes de la LXIV Legislatura local, fracasaron en este ejercicio.

El líder priista no dudó en señalar que la comparecencia careció de rigor de parte de los legisladores, pues los congresistas evadieron cuestionar “los puntos sensibles, cómo quién contrató al exsecretario de Seguridad y con el resultado que se tuvo; tampoco los detalles de la licitación de los 10 millones de pesos para los de los software y las desapariciones forzadas, que tú sabes, todo el mundo lo sabe, que se incrementaron tanto en el país como el estado; creo que hubo una protección excedida por parte de Legislativo para que no se tocaran puntos esenciales que debieron tocarse en esta comparecencia”.

“El Poder Legislativo está sumiso ante el Ejecutivo y es claro eso, pues se da porque la mayoría la tiene Morena, por eso muestran esa sumisión clara tan claro por parte de ellos hacia la gobernadora, lo cual se hizo más que evidente cuando los diputados no quisieron tocar los verdaderos temas de interés de Tlaxcala y las cifras que nos dio el funcionario, no se ajustan a los hechos y a la realidad”, dijo.

Por su parte, el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Julio César Pérez González lamentó que los diputados perdieran la oportunidad de obligar al titular de Segob a aclarar todas las dudas e inquietudes que tiene la ciudadanía y en cambio, mostraron que son “empleados de la gobernadora”.

Es más, con ironía, sostuvo que a los integrantes de la LXIV Legislatura local solo les faltó ofrecer disculpas a Sergio González, por haberlo hecho ir al pleno del Congreso local, pues solo les faltó “que le bolearan los zapatos”.

Agregó: “Veo con tristeza que lo único que faltó es que le bolearan los zapatos, incluso hubo un diputado que pidió que le acercaran un micrófono al funcionario, para que no se cansara al pararse; creo que lo único que faltó fue que le ofrecieran disculpas al secretario de Gobierno por citarlo, pues quién lo incluso que lo llamó a comparecer (el diputado petista Miguel Ángel Covarrubias) no le preguntó nada”.

“La comparecencia dejó mucho que desear realmente, pero fue un reflejo del papel de empleados legislativos que tienen la licenciada Lorena Cuéllar; personas agachadas desobligadas, que no asumen un criterio personal para que puedan sacar adelante a nuestra entidad”.

No obstante, Pérez González salió a la defensa de sus dos diputados, Juan Manuel Cambrón Soria y Ever Campech, al asegurar que fueron dos de los diputados que cumplieron con la función de cuestionar y evidenciar, las omisiones del gobierno estatal en materia de seguridad.

“La bancada perredista hizo lo que tuvieron que haber hecho los demás que los ciudadanos querían que hicieran sus diputados, ellos preguntaron, aunque nunca se contestó con cifras reales y lo importante, no vi una respuesta de cómo harían las acciones para mejorar el combate a la violencia en el estado de Tlaxcala”, apuntó.

Irónico, el líder del sol azteca consideró que el único acierto que tuvo el titular de la Segob en su comparecencia fue reconocer que el país vive en un clima de violencia, “que estamos lleno de ésta y estamos en un país violento y que Tlaxcala no es una isla, pero se le olvidó decir que los dos niveles de gobierno, Morena está al frente de ellos”.

Por su parte, el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas Corona criticó que los diputados hayan usado la comparecencia del funcionario estatal para tratar “de quedar bien” con la gobernadora, pues no ejercieron su facultad ni obligación de cuestionar y fiscalizar el ejercicio de gobierno.

Consideró que se trató de “un show mediático”, el cual no abonó en nada para que la sociedad conozca la forma en que se dirigen los destinos de Tlaxcala y los programas a establecer para combatir la delincuencia.

“Lamentable que el Congreso del estado solo llamé a los funcionarios para hacer su show; desde la legislatura pasada fue un tema vergonzoso el actuar de los congresistas y esta creo que no es la excepción. La realidad es que los tlaxcaltecas estamos enfrentando dos temas muy graves con son la inseguridad y la salud; cómo es posible que en el tema de salud la gobernadora inaugure antros en espacios culturales”.

“Muy lamentable que el secretario de Gobierno haya ido de visita, de paseo al Congreso, prácticamente los congresistas le bolearon los zapatos, así fue, solo faltó verlos cómo lo recibieron boleándole los zapatos, todos los congresistas de esta legislatura, cuando quizá ellos no les haya sucedido tener un amigo, un compañero, un compadre o a un familiar que sea víctima de la violencia que estamos viviendo en nuestro estado, en todos los rincones de los 60 municipios en donde hay un crimen, hay un asalto, hay un robo, pero lo peor es que en el Ejecutivo no saben absolutamente nada”, enfatizó el también ex diputado local.

“La comparecencia fue un verdadero desastre porque los diputados callaron, se veían muy bonitos ahí callados. Es reprobable el llamado comparecer cuando sólo fue de mero trámite, inclusive mucho de los congresistas solo ocuparon esta comparecencia para quedar bien con el gobierno del estado, lo cual es muy lamentable”, concluyó el líder de Movimiento Ciudadano.