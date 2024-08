Diputados se alistan a reprobar cuentas públicas de otros cuatro municipios por irregularidades

El pleno del Congreso local se alista para reprobar la cuentas públicas de los municipios de San Pablo del Monte, El Carmen Tequexquitla, Atltzayanca y San Damián Texóloc, pues entre los cuatro, generaron un daño patrimonial a la hacienda pública por 51 millones 121 mil 802.86 pesos.

La dictaminación de estas cuentas públicas, así como otros 27 estados financieros, tanto de Comunas como de organismos autónomos y entidades de la administración pública estatal se tienen previsto para este viernes, en sesión extraordinaria.

De acuerdo con los dictámenes validados por la Comisión de Finanzas y Fiscalización y de conformidad con el informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas que realizó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la administración de San Pablo del Monte, que preside Tomás Juárez Contreras, vería reprobados sus estados financieros.

Lo anterior, porque dicha Comuna habría incurrido en ilegalidades, ahora por 21 millones 280 mil 190.69 pesos, ya que pagó a empresas que no justifican operaciones comerciales, hizo gastos improcedentes por 10 millones 573 mil 914.80 pesos, realizó pagos sin la recepción o aplicación justificativa de fondos, entre otros.

La Comuna de El Carmen Tequexquitla, que preside Aracely Martínez Cortez, también reprobaría la cuenta pública del año pasado, de acuerdo con los citados dictámenes, ya que incurrió en anomalías por 19 millones 285 mil 565.67 pesos. Sería la segunda cuenta pública que reprueba la alcaldesa, quien en los comicios del pasado 2 de junio logró su reelección por el Partido Alianza Ciudadana (PAC).

Lo anterior porque la alcaldesa reeleccionista incurrió en gastos pagados sin documentación comprobatoria por 428 mil 626.46 pesos; pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción por 3 millones 851 mil 633.04; pago de gastos improcedentes por 1 millón 89 mil 995.11; utilización de recursos en fines distintos a los autorizados por 2 millones 785 mil 296 pesos; recursos públicos otorgados no comprobados por 1 millón 105 mil 909.81; pago por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado por 1 millón 72 mil 554.30 y obras o conceptos pagados no fiscalizados por no exhibir la documentación técnica justificativa por 6 millones 119 mil 788.18 pesos, entre otras anomalías.

La Comuna de Atltzayanca, que preside el priista Gustavo Parada Matamoros, también reprobará su cuenta por irregularidades detectadas por 7 millones 232 mil 136.65 pesos, ya que el año pasado incurrió en pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción o aplicación por 1 millón 383 mil 282.18; pago de gastos improcedentes por 716 mil 121.09; pago de sueldos y remuneraciones por servicios personales no recibidos por 2 millones 824 mil 375.75 entre otros.

Destino igual tendrá la cuenta pública del municipio de Texoloc, que encabeza Arturo Covarrubias Cervantes, hermano del diputado Miguel Ángel Covarrubias e hijo de la diputada electa del PT, Maribel Cervantes, ya que le detectaron presuntas anomalías por 3 millones 326 mil 909.85 pesos.

Ello porque realizó pagos de bienes o servicios sin acreditar su recepción o aplicación por 249 mil 614.02 pesos; pagos de gastos improcedentes por 1 millón 908 mil 349.82; gastos en exceso por 208 mil 84.54; entre otros.

En cambio, los diputados, en esta misma plenaria, aprobarán las cuentas públicas de los municipios de Tepetitla de Lardizábal, a pesar de que arrastra observaciones con presunto daño patrimonial, por 3 millones 615 mil 618.89, además de San Francisco Tetlanohcan, con irregularidades por 3 millones 562 mil 156.43.

También validarán las correspondientes a Emiliano Zapata, que tiene pendientes por 614 mil 660.58; Muñoz de Domingo Arenas con 2 millones 542 mil 387.72; San Jerónimo Zacualpan por 1 millón 74 mil 617.96 pesos; San Lorenzo Axocomanitla, con 2 millones 551 mil 565.87; Santa Catarina Ayometla, 507 mil 262.97 y Terrenate con 3 millones 822 mil 959.29 de pesos por saldar.

Lo mismo pasará con los estados financieros del municipio de Tlaxco, pese a tener pendientes por 3 millones 189 mil 133.94; Tocatlán que tiene observaciones por 1 millón 38 mil 959.69; Tzompantepec con 3 millones 432 mil 465.21; Xaloztoc con 4 millones 378 mil 54.96 y Xaltocan, 3 millones 721 mil 773.46.

Hasta esta semana, los integrantes de la LXIV Legislatura local han dictaminado 80 de las 104 cuentas públicas del año 2023, por lo que se espera que antes del 15 de agosto concluyan con todo el proceso de validación y fiscalización del año pasado.