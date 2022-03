Diputados reprueban los hechos de violencia del 8M en la ciudad capital

Diputados de distintas fuerzas políticas lamentaron y reprobaron los hechos de violencia y represión contra mujeres en la movilización realizada la tarde del pasado 8 de marzo en la ciudad capital. Además, cuestionaron el trabajo del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, pues consideraron que faltaron canales de diálogo para que la manifestación se llevará a cabo por los causes pacíficos y de diálogo.

En asuntos generales de la sesión ordinaria de este jueves, seis legisladores subieron a tribuna para fijar su posición respecto a los acontecimientos del pasado martes en la Plaza de la Constitución de la capital, en donde se registró un enfrentamiento entre policías estales y mujeres, además de que fueron dañados inmuebles públicos, todo ello en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Por orden de intervención, el primero en subir a tribuna fue el legisladora Juan Manuel Cambrón Soria (PRD), quien externó su preocupación por lo ocurrido el pasado 8 de marzo. “Cuando un gobierno utiliza a la fuerza pública, a los policías para disuadir una manifestación o dispersar una protesta, eso se llama represión y así se ha autodefinido el gobierno del estado, como un gobierno represor”.

Observó que la represión no se presentó de manera espontánea, sino que tuvo ciertas señales y la primera fue que se cercó y amuralló el palacio de gobierno. “Habrá quien diga que la protesta estuvo infiltrada… la pregunta es: ¿dónde está el secretario de Gobierno?, ¿alguien sabe dónde está el secretario de Gobierno?, ¿lo han visto?”

Señaló que el conductor de la política interna debe fijar canales de diálogo con la sociedad, a efecto de que una protesta de esta naturaleza se lleve cabo por cauces pacíficos, diálogo o comunicación, pero “me parece que el secretario está pensando en 2024, en otro momento, está en su derecho legítimo, pero en todo caso debería retirarse porque queda claro que se están saliendo de control las cosas en Tlaxcala”.

Puntualizó que provoca indignación que sea más importante que no se pintarrajeen paredes que la seguridad de las mujeres y advirtió que si ante cualquier protesta va a haber represión, eso es preocupante.

Por su parte, el legisladora Bladimir Zainos Flores (Nueva Alianza) reprobó cualquier acto de violencia y pidió a sus homólogos preguntarse en qué han fallado, qué hacen como Legislatura para colaborar con el gobierno y las instituciones para dar solución al problema de violencia contra las mujeres,

Reconoció la apertura del gobierno para enfrentar algunos de los problemas que se tienen, pero “falta mucho por resolver”.

A su vez, el morenista Vicente Morales Pérez expuso que “libertad de expresión sí, en los daños a las personas, a la cultura y al patrimonio, creo que debemos tener los cuidados necesarios, cada quien en nuestro ámbito de competencia”.

“La expresión que se dio el pasado 8 de marzo tiene varias aristas, sin duda alguna es un asunto de percepción, pero no hay la certeza de que quien haya sido violentada, haya tenido esa oportunidad para expresar de viva voz el sentimiento y la demanda. Se tienen evidencias que había quienes motivaron y encabezaron algunas expresiones de violencia y quienes tenían ese documento y llevaban esa intención de poder expresar su sentimiento y malestar, no todas lo pudieron hacer”.

Consideró que desde el Poder Legislativo se deben impulsar acciones que contribuyan y que tengan un marco jurídico para poder exigir la procuración y administración de la justicia, “pero no coincido en que a través de una suposición podemos dar la interpretación a un movimiento como el que se llevó a cabo. El trabajo es arduo y tenemos que realizarlo, expreso mi voluntad y disposición para coadyuvar en lo que se tenga que hacer”.

Por su parte, la priista Blanca Águila Lima mencionó que las mujeres están hartas de silencio, de impunidad, de represión, “por eso se manifestaron así, si hubiera habido diálogo, apertura, trabajo fino de quien encabeza la Secretaría de Gobierno, seguramente lo hubieran hecho sin ese tipo de situaciones. Pero no sólo es Tlaxcala, es el país completo, no pueden cuidar un edificio, las letras rojas las pueden borrar, la sangre derramada de las mujeres muertas cómo, no se puede”.

Indicó que ya no se pueden repartir culpas, ya no se puede ver para atrás, “para eso querían estar, para enseñarnos cómo se resuelven las cosas, entonces no se pueden hacer esfuerzos inútiles para tratar de defender a quien no ha hecho las cosas como se deben, creo que ya es una tras otra señor secretario de Gobierno”.

En tanto, la diputada Alejandra Ramírez Ortiz (PAC) expuso que las mujeres están hartas de que se burlen de ellas y por ello exigen respeto, tolerancia y oportunidad de participar en la vida política pública y educativa del país.

Pidió al gobierno estatal solidaridad, comprensión y ayuda para que este país asegure la educación, porque la educación es la único modo y forma de encontrar la verdadera equidad.

Finalmente, el panista José Gilberto Temoltzin Martínez subió a tribuna para reprobar los hechos de violencia y represión del pasado martes, por lo que se pronunció por poner atención a esas situaciones porque son señales muy preocupantes, “pero deberían ser ocupantes para las autoridades”.

Apuntó que la sociedad demanda comunicación y armonía, y sólo se podrá mejorar con educación y la cultura de la denuncia y de hacer bien las cosas.