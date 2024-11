Diputados reprueban las cuentas públicas de cinco Comunas; validan la del Legislativo

Los diputados locales aprobaron la cuenta pública del primer semestre del año 2024 de lo que fue la LXIV Legislatura y en contraparte, reprobaron los estados financieros de los municipios de Zacatelco, Tlaltelulco, Huamantla, Tlaxcala y Lázaro Cárdenas, pues en su conjunto incurrieron en irregularidades financieras por 56 millones 52 mil 72 pesos.

- Anuncio -

En la plenaria de este martes, los diputados reprobaron el ejercicio de recursos de enero a junio de este año de la Comuna de Zacatelco, ya que detectaron anomalías financieras por 20 millones 528 mil pesos 339 pesos, de ese monto 12 millones 766 mil 628 pesos correspondió a la administración de Hildeberto Pérez Álvarez, quien actualmente enfrenta cargos ante la justicia local por el delito de peculado.

En este caso, el legislador de Redes Sociales Progresistas, Emilio de la Peña Aponte se pronunció por aplicar el “peso de la ley en contra de quienes lucraron con el poder y los recursos públicos”; de ahí que dijo que no descansará “hasta que cada peso mal empleado sea recuperado y cada culpable rinda cuentas ante la ley.

“Quiero dejar claro con toda firmeza que no habrá impunidad, no usaré la justicia como una palabra para adornar este posicionamiento, la justicia será acción consecuencia y reparación para cada uno de los zacatelquenses, mi voluntad no es simbólica ni temporal, ni mucho menos de medias tintas, pues es firme y transformadora, por lo que hoy reitero sin titubeos que la justicia no es ni será negociable y no permitiremos que quienes traicionaron la confianza ciudadana sigan actuando desde la impunidad”.

A esa postura se sumó la diputada perredista, Blanca Águila Lima, quien exhortó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), dar seguimientos a las denuncias penales “para que no haya justicia selectiva”, ya que existen más de 100 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

- Advertisement -

“Pero no vemos celeridad, que bueno que con Zacatelco se le dio la celeridad, pero al haber silencio sobre otros municipios que están igual o peor, eso se llama justicia selectiva y la justicia no se debe de politizar, así que hago un atento exhorto pero también exigencia a los entes encargados de esta situación porque no puede ser únicamente un municipio, porque hay más y lo sabemos perfectamente bien, queremos ver esa celeridad para que se quite el velo ese empañado de una probable justicia selectiva”, apuntó la perredista.

En el caso del municipio de Huamantla, Comuna en la que el alcalde Juan Salvador Santos Cedillo logró su reelección, el OFS detectó presuntas financieras por 12 millones 735 mil 405 pesos, de ahí que también reprobaron dichos estados financieros.

En el caso de Tlaxcala, la entonces alcalde, Maribel Pérez Arenas registró anomalías por un monto de 13 millones 865 mil 424 pesos. El mismo fin tuvo la cuenta pública del municipio de Lázaro Cárdenas, la administración municipal que presidió Agripino Rivera Martínez, quien no logró justificar 2 millones 580 mil 124 pesos.

- Advertisement -

En contraparte, diputados locales aprobaron los dictámenes de las cuentas públicas de Apizaco, Tetla, Tlaxco, Tocatlán, Totolac, Xaltocan, Zitlaltépec, Tzompantepec, Xalostoc, Xicohtzinco y Acuamanala, además de los estados financieros de las comisiones de agua potable de Apizaco, Chiautempan, Huamantla y Tlaxcala, esto a pesar de que tienen pendientes por solventar el uso y destino de recursos.

Te puede interesar: La transición al nuevo modelo IMSS-Bienestar no representa un fracaso por la falta de medicamentos registrada hace unos días en el estado, pues ya hay abasto de algunas sustancias: Secretaría de Bienestar federal.