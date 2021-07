Diputados reprueban cuentas públicas de cinco municipios y aprueban la de Tlaxcala capital

Por incurrir en diversas ilegalidades financieras que derivaron en quebrantos millonarios a las arcas públicas municipales, este jueves el pleno del Congreso local reprobó las cuentas públicas de los municipios de Apetatitlán, Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi, El Carmen Tequexquitla y La Magdalena Tlaltelulco correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

En contraparte, los diputados decidieron, por mayoría de votos, aprobar la cuenta pública correspondiente a la administración municipal de la capital del estado de 2020.

Este jueves, en sesión extraordinaria, los diputados continuaron con el proceso de dictaminación de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 en las que detectaron y confirmaron diversas omisiones en la aplicación de los recursos ejercidos, así como en la comprobación de los mismos.

- Anuncio -

Los excesos cometidos por las autoridades municipales fueron desde actos de nepotismo y pago de aviadores hasta el recurrente uso de recursos en fines distintos a los autorizados, recursos públicos otorgados no comprobados, volúmenes pagados en exceso en obra, pago de obras sin acreditar su existencia física; insumos, bienes o servicios a precios superiores a los del mercado; obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución, conceptos de obra pagados no ejecutados, gastos improcedentes y deudores diversos.

La primera cuenta pública reprobada fue la del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, ya que detectaron diversas irregularidades por un monto de un millón 581 mil 933.39 pesos.

Lo anterior, porque dicha Comuna incurrió en pago de gastos improcedentes por 638 mil 88 pesos, gastos en exceso por 21 mil 156, pago de bienes o servicios sin acreditar su recepción o aplicación por 830 mil 186.50, además de la existencia de deudores diversos por 286 mil 503.40 pesos, entre otros.

De igual forma, los diputados reprobaron la cuenta pública del municipio de Calpulalpan, ya que dicha administración terminó el ejercicio fiscal de 2020 con omisiones, irregularidades y pendientes sin solventar por 11 millones 383 346.99 pesos, pues realizó gastos improcedentes por 4 millones 569 mil 101.29 pesos, además de pagos por bienes o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación por 4 millones 62 mil 914.35 pesos y mantiene una cartera de deudores diversos o de recursos públicos otorgados no comprobados por 968 mil 531.73 pesos.

- Anuncio -

En una situación similar está el ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, en donde sus autoridades incumplieron “con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020 por la cantidad de 17 millones 867 mil 686.09 pesos”, de ahí que decidieron reprobar la cuenta pública.

Entre las irregularidades están gastos pagados sin documentación comprobatoria por 3 millones 396 mil 255.94 pesos, utilización de recursos en fines distintos a los autorizados por 3 millones 712 mil 75.55 pesos, recursos públicos otorgados no comprobados por 2 millones 306 mil 10.03 y obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución por un millón 475 mil 130.17 pesos.

En el mismo tenor se encontró la cuenta pública de El Carmen Tequexquitla, ya que sus autoridades no pudieron solventar el uso y destino de 4 millones 759 mil 217.14 pesos, mismos que a decir de los diputados, no fueron utilizados para los fines establecidos en las disposiciones legales.

La última cuenta que no fue aprobada fue la correspondiente al municipio de La Magdalena Tlaltelulco, pues su autoridad, de acuerdo con el informe de resultados del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), incurrió en irregularidades por un millón 538 mil 112.87 pesos.

Ello, porque realizó pagos improcedentes por 513 mil 172.64 pesos, pago de bienes o servicios sin acreditar su recepción y aplicación por 82 mil 777.60 y deudores diversos por 774 mil 548.62 pesos, entre otros.

En todos estos casos, el pleno ordenó al OFS a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que “el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, pidieron que los órganos internos de control de cada Comuna inicien con la aplicación, en el ámbito de su competencia, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el OFS.

En tanto, en la misma sesión, los diputados aprobaron la cuenta pública del municipio de Tlaxcala, la cual había sido propuesta, por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para ser reprobada.

Sin embargo, legisladores, encabezados por la priista Zonia Montiel Candaneda, realizaron la defensa a favor de la validación, al argumentar que existieron inconsistencias tanto en el informe de resultados como en la evaluación, los cuales afectaron en su momento la revisión de dicha cuenta.

Puntualizaron que de la auditoría a las arcas de la Comuna, el OFS observó como probable daño patrimonial 2 millones 846 mil 128.04 pesos, cifra que es solo 0.82 por ciento de los 346 millones 878 mil 947.47 pesos que devengó la autoridad municipal, por lo que al final decidieron, con 13 votos a favor y ocho en contra, aprobar los estados financieros del último año de mandato de Anabell Ávalos Zempoalteca frente al ayuntamiento de Tlaxcala.