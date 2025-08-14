Diputados reprueban 13 cuentas públicas por anomalías por 84.8 mdp

Por incurrir en desvío de recursos, peculado, pagos sin comprobación y otras prácticas que contravienen la ley, el pleno del Congreso local reprobó 123 cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, con un daño patrimonial global de 84 millones 838 mil 120.25 pesos, según el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Aunque la mayoría de los estados financieros no aprobados corresponden al periodo julio–agosto de 2024, es decir, a las últimas gestiones de las administraciones municipales salientes, el caso de Contla de Juan Cuamatzi llamó la atención por arrastrar, en apenas cuatro meses de la actual administración que encabeza la petista Ivonne Roldán Xolocotzi, anomalías por 4 millones 865 mil 112.53 pesos.

El municipio de Huamantla encabeza la lista de observaciones como daño patrimonial con un monto de 31 millones 643 mil 813.73 pesos, correspondiente al periodo julio–agosto de año 2024. Entre las irregularidades destacan gastos millonarios en la feria 2024 sin cumplir con los procedimientos de licitación pública ni de invitación a por lo menos tres personas, como exige la normatividad.

La auditoría hecha por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó, por ejemplo, presentación de grupos musicales por 36 millones de pesos, sin licitación; renta de equipo de audio, iluminación y pantallas por 6.3 millones de pesos, también sin procedimiento; arrendamiento de camionetas para seguridad pública por 3 millones de pesos, adjudicado de forma directa; pagos a proveedores por servicios como recolección de basura, jardinería y renta de stands, todos sin licitación.

Además, hubo pagos a contratistas sin acreditar la entrega del bien o servicio, así como conceptos de obra y volúmenes pagados, pero no ejecutados, sumando varios millones a la cuenta del daño patrimonial.

Otra de las cuentas reprobadas fue la de Apizaco, del periodo julio–agosto del año pasado, por incurrir en irregularidades por 14 millones 232 mil 918.34 pesos. La mayor parte de ese monto corresponde a gastos improcedentes por 9.9 millones de pesos, seguido de pagos por bienes y servicios sin acreditar su recepción, por casi un millón de pesos, así como obras e insumos contratados a precios superiores al mercado. También se documentaron pagos por conceptos que no cumplen con especificaciones técnicas y volúmenes de obra pagados, pero no ejecutados.

La cuenta del cierre de la administración pública de Chiautempan también fue reprobada, ya que acumuló observaciones por 11 millones 772 mil 484.34 pesos, con pagos improcedentes por 4.7 millones, volúmenes y conceptos de obra no ejecutados por más de 4.9 millones, así como un faltante de bienes muebles y pagos por insumos a sobreprecio.

Llama la atención que la auditoría detectó obras y conceptos pagados no fiscalizados, debido a la falta de documentación técnica justificativa, lo que impidió verificar su existencia o calidad.

En Cuapiaxtla, durante el cierre de la pasada administración, las irregularidades ascendieron a 5 millones 147 mil 543.11 pesos, principalmente por pagos a “deudores diversos” y recursos públicos otorgados sin comprobar. También se incluyeron sobreprecios en materiales y servicios, obras no ejecutadas y conceptos que no cumplen especificaciones técnicas.

El caso de Contla de Juan Cuamatzi es particular porque corresponde al periodo septiembre–diciembre del año 2024, ya bajo la gestión de Ivonne Roldán. Las irregularidades detectadas suman 4 millones 865 mil 112.53 pesos e incluyen pagos improcedentes, obras no ejecutadas, procesos constructivos deficientes y erogaciones sin justificación documental.

Entre los señalamientos más graves figuran procesos constructivos que generan afectaciones físicas a obras públicas y pagos por conceptos que no cumplen con especificaciones técnicas, por un monto superior a 2.3 millones de pesos.

El listado de cuentas públicas reprobadas lo completan Benito Juárez, de la pasada administración, con 4 millones 274 mil 704.39 pesos, por obligaciones financieras sin liquidez, deudores diversos, pagos improcedentes y obras pagadas, pero no ejecutadas; Hueyotlipan, del gobierno que concluyó el 30 de agosto pasado, con 2 millones 868 mil 39.96 pesos y Atltzayanca, con 2 millones 685 mil 200.33 pesos, con pagos improcedentes, faltante de bienes muebles y sobreprecios en obras.

A ellos se suman, todas del periodo julio–agosto del año pasado, la de Cuaxomulco con irregularidades por 2 millones 527 mil 340.47 pesos; Ixtenco, un millón 499 mil 740.97 pesos; Españita, un millón 230 mil 34.93 pesos; Calpulalpan, un millón 106 mil 758.73 pesos, aunque su cuenta de diciembre fue aprobada pese a registrar irregularidades por más de 2.3 millones de pesos en ese lapso; y Tlaltelulco, 984 mil 428.42 pesos.

Contrario a estos casos y a pesar de que en conjunto generaron un daño patrimonial de 22 millones 479 mil 57.81 pesos, el pleno del Congreso local aprobó 19 cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, pertenecientes a 14 municipios.

Los dictámenes aprobados por mayoría consignan que, aun con observaciones por pagos improcedentes, obras no ejecutadas, sobreprecios y adquisiciones sin documentación comprobatoria, las cuentas fueron avaladas bajo el argumento de que las anomalías “son solventables” en los plazos previstos por la ley.

Entre las cifras más elevadas se encuentra Huamantla, del periodo septiembre–diciembre del año pasado, con irregularidades por 5 millones 401 mil 728.89 pesos; seguido por Chiautempan, con 4 millones 191 mil 273.25 pesos y Calpulalpan, con 2 millones 343 mil 335.91 pesos.

El desglose de los daños patrimoniales aprobados por el Congreso es el siguiente: Contla de Juan Cuamatzi, con dos dictámenes, del 1 de julio al 8 de agosto pasado, con daños por un millón 435 mil 785.20 pesos y, en otro dictamen del periodo 9 al 30 de agosto, con anomalías por 2 millones 72 mil 32.19 pesos. Pese a ello, ambos periodos fueron aprobados.

La cuenta del municipio de Xaltocan fue dividida en tres dictámenes aprobados, pese a tener observaciones por 40 mil 887.58 y 18 mil 519.47 pesos, correspondientes a los meses de julio y agosto pasado, y 250 mil 248.67 pesos del cuatrimestre septiembre–diciembre.

Mientras que las cuentas de Atltzayanca, con observaciones por un millón 238 mil 826.56 pesos; Benito Juárez, con 270 mil 171.60; Calpulalpan, con 2 millones 343 mil 335.91; Españita, con 556 mil 548.80 pesos, fueron aprobadas.

Con respecto al municipio de Apetatitlán, fueron aprobadas las cuentas de ambos periodos, la primera tiene observaciones por 677 mil 24.38 pesos y la segunda, correspondiente a las actuales autoridades, por 129 mil 246.10 pesos; Cuapiaxtla con 330 mil 164.52 y Chiautempan, con 4 millones 191 mil 273.25 pesos.

A ellos se le suman las cuentas de Cuaxomulco, con pendientes por 341 mil 917.74 pesos; Apizaco, con 2 millones 206 mil 137.25; Hueyotlipan, con 227 mil 360.31; Ixtenco, con 159 mil 587.27 y Tlaltelulco, con 588 mil 262.12 pesos.

No obstante, en todos los casos, ordenaron al OFS dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que “el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, por lo que los servidores públicos del ente fiscalizable, estarán obligados a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penales, o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.