Diputados perdieron la oportunidad de fortalecer la democracia de Tlaxcala

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y dirigentes de partidos en Tlaxcala consideraron que los diputados locales perdieron la oportunidad de concretar una reforma electoral que beneficie a Tlaxcala, pues la aprobada por la mayoría de LXIII Legislatura local no es con mucho ni la deseada ni la que necesita la entidad para el proceso electoral del próximo año.

El pasado miércoles, 16 diputados locales determinaron aprobar diversas adecuaciones a Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, las cuales solo norman los lineamientos de paridad, en el rubro de lenguaje incluyente en las normas y establecen algunos esquemas sanitarios por la pandemia, entre otros tópicos.

El ITE, a través de su presidenta, Elizabeth Piedras Martínez consideró que los diputados perdieron la oportunidad de mejorar la legislación electoral y fortalecer a las instituciones inherentes con los procesos comiciales.

“Sí se pierde la oportunidad, porque cada que concluye el proceso electoral, hacen una revisión; se presentan propuestas de reformas legales, con base a la experiencia que dejan los comicios, entonces si no se toman en cuenta, se pierde una gran oportunidad de mejorar el trabajo de las autoridades electorales”.

Abundó que los diputados tuvieron tiempo y elementos, a través de iniciativas, como las que presentaron los consejeros electorales, para mejorar el marco normativo, pero al final, no los atendieron.

“Había la posibilidad de hacer más, de fortalecer de mejor forma el marco legal para este proceso electoral, tuvieron el tiempo suficiente, porque en el caso del ITE, planteamos una serie de reformas para mejorar el marco legal y a la institución; presentamos las propuestas con bastante oportunidad, nosotros cumplimos con lo que nos corresponde y al final, la decisión la tomaron en el Congreso, y ahora solo haremos lo que nos corresponde”.

La presidenta del ITE lamentó que los diputados no tomaran en cuenta ni propuestas ni planteamientos que los consejeros electorales hicieron, pues “había situaciones posibles de considerar en la reforma que no implicaba mayor análisis, porque eso ya lo habíamos hecho nosotros, pero bueno, no lo consideran, y son necesidades que tenemos para trabajar de mejor manera, lo cual lamento”.

En tanto, la dirigente estatal del Partido Socialista, Patricia Zenteno Hernández sostuvo que los diputados atendieron este tema electoral con desinterés, con prácticas que incluso podrían significar un retroceso en Tlaxcala.

“Una reforma que pudo ser de vanguardia, se quedó en una adecuación por no dejar. Sin análisis, sin cabildeo y lo más preocupante, demostrando el desinterés de los diputados y la falta de compromiso con el desarrollo político del estado. Al ignorar figuras importantes que se debieron establecer en la Constitución y desde luego, en las leyes secundarias, pero peor aún, plantearon un parlamento abierto que no se dio y eso es un verdadero retroceso en la democracia de este estado”.

Además, consideró que los diputados dejaron fuera propuestas e iniciativas que realizaron consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) y partidos políticos, “siendo nuestro único interés tener garantizado para los actores y la ciudadanía, en el proceso del año 2021 y ante esta pandemia, protocolos de sanidad y tener un proceso electoral que fuera referente en su desarrollo, pero desafortunadamente se queda en solo buenas intenciones”.

En tanto, el presidente estatal del PRD, Julio César Pérez González consideró que la reforma aprobada por los diputados no fue la deseada por los partidos ni por las instituciones encargadas de la organización de los comicios y de dirimir las diferencias jurídicas.

“A los diputados les comió el tiempo, les ganó. No pudieron tomar en cuenta todas las propuestas que en su momento hicieron los consejeros y magistrados electorales, entonces, no podemos estar de todo satisfechos”, apuntó.

Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), José Lumbreras fue más cauto, al referir que esperarán a que la reforma sea sancionada y en su caso, publicada por el Ejecutivo estatal, pues dijo carecer de certeza respecto a los alcances de la reforma, ya que “solo se ha conocido por los medios de comunicación y de manera informal”.