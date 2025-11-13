Jueves, noviembre 13, 2025
Diputados nombraron Lorena Martínez como Contralora Interna del TET

Juan Luis Cruz Pérez

Los integrantes de la LXV Legislatura local nombraron a Lorena Martínez García como titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), para un periodo de dos años a partir de la fecha en que rinda protesta de ley.

El nombramiento se dio tras concluir satisfactoriamente el procedimiento de selección y designación establecido en el acuerdo aprobado el 30 de octubre, de conformidad con los artículos 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracción LXI de la Constitución local; así como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Este jueves, ante el pleno, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos dieron cuenta del proceso que llevaron a cabo para esa designación, que comprendió tres fases como fueron la generación de propuestas por parte de los propios diputados, revisión de documentos y dictaminación.

Durante las etapas de análisis, la Comisión evaluó las trayectorias y méritos de las personas aspirantes que fueron Lorena Martínez García, Adolfo Carrasco Martínez, Livier Ham Juárez y Juan Pablo Hernández Decasa, quienes cumplieron con todos los requisitos legales y administrativos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

Tras la revisión documental y curricular, los legisladores determinaron que Lorena Martínez García reunía el perfil idóneo para desempeñar la función de contralora interna, al acreditar más de veinte años de experiencia en la administración pública estatal, así como una sólida formación académica en el ámbito jurídico y administrativo.

Su trayectoria incluye que se desempeñó como Jefa de Área de Capacitación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Analista en la Contraloría del Ejecutivo, Consejera Distrital Electoral en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, y Subdirectora de Recursos Materiales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala. Asimismo, ha participado en foros y cursos especializados en administración pública, transparencia, control interno y desarrollo humano.

De acuerdo con el artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, la Contraloría Interna es el órgano responsable de la fiscalización de los ingresos, egresos y bienes del Tribunal, y cuenta con autonomía técnica y de gestión para ejercer sus funciones.

Con este nombramiento, el Congreso del estado, aseguró, “refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional del Tribunal Electoral, garantizando que su órgano de control sea encabezado por una profesional con solvencia técnica, ética y experiencia comprobada en el servicio público.

Tras su designación, Lorena Martínez García rendió protesta ante el pleno del Congreso, con lo que dio inicio formal a su encargo como Contralora Interna del TET para el periodo 2025-2027.

