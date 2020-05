Diputados locales no representan al pueblo, solo velan por sus intereses: Conaso

Tras hacer corresponsables a la dirigencias estatales de los partidos políticos del actuar de sus diputados locales, la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (Conaso) denunció que persiste el desinterés de los integrantes de la LXIII Legislatura local por atender los problemas sociales de Tlaxcala y en cambio, se han aglutinado en torno al interés común de los recursos y de los beneficios personales de los que gozan.

En conferencia de prensa realizada este lunes, el ex líder estatal del PRD, Arnulfo Corona Estrada e integrante de esta agrupación, aseveró que “los representantes del pueblo” han abandonado a la sociedad en este momento de crisis.

Además, acusó que los diputados han olvidado el sentido del Parlamento, como es el debate público de la ideas y todo, porque “votan y actúan por acuerdo y consigna, en especial, para mantener beneficios como el reparto millonario del Programa para el Resarcimiento de las Finanzas Municipales”, con el cual, cada uno de los 25 congresistas tuvo acceso a asignar casi 20 millones de pesos para acciones en diversas Comunas.

Encabezados por Corona Estrada, el ex integrante de la Coordinadora Estatal del PT, Faustino Salinas Hernández y del ex regidor de Axocomanitla, Domingo Meneses, también acusaron que entre los diputados priva la cerrazón, ya que no han permitido establecer un diálogo para externar sus inquietudes ni conocer las posiciones de los congresistas.

Es más, denunciaron que pese a establecer comunicación vía electrónica con los congresistas, a través de sus correos institucionales, estos “no se han dignado a contestar”, lo que demuestra, dijeron, la falta de interés de los representantes populares para escuchar al pueblo.

Ante ello, anunciaron que ya solicitaron a través de las instancias y vías legales, la información a detalles de los recursos de gestión que tiene cada diputado asignado en el Programa de Resarcimiento de las Finanzas Municipales, así como la relación de los municipios beneficiados, pues no descartaron que hayan incurrido en irregularidades como discriminación o centralismo, y sobre todo, actos de presunta corrupción.

Ante todo ello, los integrantes de esta coordinadora insistieron en su demanda de destituir a la legisladora petista, Irma Yordana Garay, como presidente de la Junta Local de Coordinación y Concertación Política (JCCP), “porque es quien debería atender todas estas inquietudes, pero no lo hace, solo vela por sus intereses, creemos que solo se representa a ella”.