Diputados no deben lucrar con apoyos a la ciudadanía: Molina

El dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y senador de la República, Joel Molina Ramírez pidió a los diputados locales apoyar sin colores partidistas a las personas que sufren por la crisis generada por la contingencia sanitaria y en especial, evitar el uso irregular y clientelar de esos montos.

Lo anterior, después que se diera a conocer que integrantes de la actual legislatura que conforman la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, además de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social Tlaxcala (PEST), contemplan donar hasta el 50 por ciento de su salario para adquirir artículos de limpieza y despensas, pero dicho dinero les será reintegrado a través de diversas partidas asignadas al interior de la LXIII Legislatura local.

“Creo que la gente nos ha dado mucho… lo justo es que restituyamos parte de lo que les corresponde porque, los ciudadanos no tienen sueldo y ellos no tienen quincena como muchos de nosotros; repito veo con simpatía la posibilidad de que hagan esa donación en verdad, pero no con la idea que este dinero es de Morena o de alguna otra bancada en particular, porque aquí no hay colores, aquí no hay no hay logotipos, aquí queremos una bolsa para gente que más lo necesite”, espetó.