Aprueban diputados otras cuatro leyes de ingresos municipales

Los integrantes de la LXIII Legislatura local aprobaron otras cuatro leyes de ingresos municipales para el próximo ejercicio fiscal, con lo cual suman ya 18 normas de este tipo que han sido avaladas, aunque todavía tienen pendientes otras 41 propuestas de gasto de igual número de Comunas.

En la sesión ordinaria de este martes y solo con la presencia de 13 de los 25 diputados integrantes de la LXIII Legislatura, los congresistas dictaminaron las leyes de ingresos de los municipios de Tocatlán, Tepetitla de Lardizábal, San Juan Huactzinco y Xaltocan.

En los cuatro dictámenes, los diputados resaltaron que ninguna de las propuestas de leyes de ingresos avaladas contiene cobros indebidos y mucho menos aumentos.

Por otra parte, en la misma plenaria, los diputados Michaelle Brito Vázquez del PT y Omar Milton López Avendaño, coordinador de la bancada del PAN, evidenciaron sus diferencias y cada uno a su estilo, se imputaron de ignorantes y faltos de representación popular.

El pretexto de este desencuentro fue la iniciativa de la diputada del PT y presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, que pretendía elevar a las ganaderías de toros de lidia cien por ciento ecológicas, pues ésta no fue avalada por el pleno en la sesión y se dejó en primera lectura.

La medida, que fue avalada por 10 votos a favor y nueve en contra, molestó a Brito Vázquez, quien responsabilizó de ello al panista López Avendaño, pues “ahora resulta que aquí tenemos especialistas en todo, como en ecología…no trabajan en sus comisiones y tú no generaste un compromiso con la ciudadanía tlaxcalteca, y no tienen un compromiso con la ecología…éste es in proyecto de beneficio social”.

“Es lamentable, porque yo estoy con el compromiso de rescatar al campo, desafortunadamente la mayoría que están integrados a la legislatura no generamos ese compromiso con la ciudadanía; es por eso que el día de hoy estoy haciendo uso de la voz para explicarles con peras y manzanas, y mejor se pongan a trabajar en sus comisiones y dejen trabajar a los demás y si no entienden contraten un asesor que para eso también nos dan”, espetó.

Sin embargo, el panista López Avendaño, con ironía y parafraseando a filósofo español Santiago Montoto, le pidió a la petista paciencia y prudencia, no incurrir en verbal contingencia y sobre todo, que domine la ciencia, pues aseguró que el dictamen carece de sustancia y de técnica legislativa.

Si bien dijo estar a favor de preservar y cuidar las ganaderías de reses bravas, enfatizó que el dictamen carece de argumentos jurídicos y en especial, “se necesita enriquecer para lograr que estos espacios tengan beneficios, cuidado en su fauna y flora, y sean utilizadas como espacios de turismo…no estamos en contra, pero vamos a mejorar, porque los diputados no tenemos la facultad para otorgar certificaciones ni denominaciones ecológicas”.

Ya en asuntos generales, la diputada Brito Vázquez arremetió en contra del morenista Rafael Ortega Blancas, al considerar que éste no apoyó su propuesta de dictamen a pesar de que su profesión es la de matador de toros y por ser empresario taurino.

Además, lo acusó de querer “chingarse todo”, aunque no precisó a qué se refería y no desempeñarse como legislador.