Pese a incumplir con requisitos, diputados evalúan a todo los aspirantes a IAIP-Tlax

Juan Luis Cruz Pérez/ A pesar de que más de una tercera parte de los 30 aspirantes a comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax) incumple con los requisitos de elegibilidad, los diputados decidieron que todos presenten su examen de oposición, por lo que continuarán participando en el proceso de designación.

Este miércoles, como lo establece la convocatoria, los aspirantes registrados se presentaron a la primera evaluación, la cual consistió en una prueba escrita que se realizó en el Patio Vitral del Palacio Legislativo.

Sin embargo, trascendió que, al interior de las comisiones unidas de Información y Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, ya decidieron dar de baja del proceso a 11 de los 30 aspirantes, por incumplir con los requisitos de elegibilidad, pues algunos trabajaron, hace menos de un año, en la administración pública, con funciones de mando, y otros laboran con esa misma característica.

A la lista dada a conocer la víspera por La Jornada de Oriente, integrada por el ex consejero del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Norberto Sánchez Briones; Atenas Hernández, jefa de Departamento de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Tlaxcala y el ex director de Transparencia del municipio de Xaloztoc, Osbaldo Flores Sánchez.

También están el ex director de planeación del municipio de Mazatecochco, José Alfonso Lima Gutiérrez; el director de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del estado, Mario Franz Subieta Zecua y María de Lourdes Teomitzi Solís, directora de modernización de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, se suman las de otros personajes, en su mayoría, trabajadores del IAIP-Tlax.

Son los casos de Iván de la Fuente Cruz, que se desempeña como secretario técnico y de asuntos jurídicos; Rocío Flores Xochitiotzi, jefa de verificación y evaluación de sujetos obligados del organismo; Maribel Zistecatl Márquez, labora como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia 2; María Teresita Piedras Romero, jefa de unidad verificación y evaluación a sujetos obligados y Zeus Mena López, jefe de unidad de protección de datos personales, todos, del IAIP-Tlax.

Sin embargo, en el acuerdo previo al respecto, los diputados no procederían en contra de Julio Rafael Hernández Lucido, quien, de acuerdo con el periodo del informe de la PNT, al 30 de septiembre de este año y validada el pasado 5 de octubre, se desempeñaba con la denominación del puesto de secretario particular, pero con una asignación de cargo de director de área de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala.

Entrevistada al respecto, la presidenta de las comisiones unidas, Blanca Águila Lima reconoció que la lista de aspirantes a consejeros será depurada, pues existen aspirantes que incumplen con los requisitos de elegibilidad, por lo que decidieron que antes de la aplicación del segundo examen, que será oral, darán a conocer la lista de los contendientes descalificados.

“Resaltar que sigue vigente las causas de descalificación, toda vez que, al momento de revisar los requisitos de elegibilidad, los aspirantes nos presentaron una carta, que bajo protesta decir verdad, aseguran que cumple con los requisitos, pero, aun así, las comisiones unidas determinamos realizar una revisión exhaustiva y clarificar.

“Los medios de comunicación han detectado que son siete aspirantes, pero pueden ser más, pero no queremos adelantar nada hasta no tener papel en mano y esto se va hacer en una sesión extraordinaria la próxima semana, antes del examen oral, al que van a llegar exactamente los que cubrieron la elegibilidad y los que obtuvieron 80 por ciento para arriba de los reactivos de la evaluación y en ese universo se va circunscribir la propuesta de quién podría ser la o el nuevo comisionado”, explicó la coordinadora de la bancada del PRI.

Además, aseguró que en este proceso no habrá ni recomendados ni dados cargados para favorecer a ninguno de los aspirantes, pues aseguró que será el mejor perfil el que sea designado como nuevo comisionado del IAIP-Tlax.

“No va a ver recomendados, es más me apena con algunas personas que conozco y me conocen, que me han dicho que, si puedo recibir alguien, categóricamente les digo que no porque la ley marca qué será motivo de descalificación la persona que ande cabildeando para este efecto con las y los diputados, y algunos sí han tratado de hacerlo, pero mi respuesta ha sido contundentemente clara que no es posible”, abundó.

En tanto, en sesión de las comisiones unidas, se realizó la aplicación del examen escrito, el cual se integró por 30 reactivos o preguntas, el cual fue elaborado el sínodo, que quedó integrado por tres personas profesionales expertos en la materia, cuyos nombres son: María de los Ángeles Guzmán García, quien fue designada como presidenta del jurado, así como por Fernando Rodolfo Gómez Cuevas y Javier Martínez Cruz.

Es más, en sesión de comisiones unidas, el sínodo entregó a los diputados el examen con sus respuestas, en un sobre lacrado, a partir de ello, fueron fotocopiados y entregados a los sustentantes.

“Ningún diputado tuvo acceso al examen, eso demuestra que se realiza el proceso en un marco de legalidad”, reiteró Blanca Águila.