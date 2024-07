Diputados electos que usurpan espacios de la población Lgbtttiqa+ deben decir al pueblo que mintieron para llegar al cargo, pide secretario de Cultura

Con un llamado enérgico a realizar un ejercicio de consciencia “de que están usurpando” el lugar que no les corresponde en el Congreso local, Antonio Martínez Velázquez, titular de la Secretaría de Cultura (SC), requirió a las y los diputados electos que mintieron al asumirse como parte de la diversidad sexual para llegar al cargo, “que digan la verdad” y asuman la agenda de esta población.

En rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la tercera edición de la SemanaTlaxcala Diversa 2024, aprovechó para puntualizar algunas reflexiones, como la que gira en torno a la responsabilidad de todas y todos “de atacar los discursos de odio” contra la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual y más (Lgbtttiqa+), principalmente por parte de los medios de comunicación.

e puede interesar: Acción afirmativa impulsó representación de la diversidad sexual: autoridades electas Lgbtttiqa+

Segunda -refirió-, es que el adversario, el enemigo, está afuera, no dentro de las comunidades, como los feminicidas, los transfeminicidas y las autoridades que reprimen, por lo que recalcó que el hecho de que un servidor público del primer nivel de gobierno se asuma homosexual, como en su caso, repercute en otras diversidades para que puedan sentirse seguras.

- Advertisement -

“Y la tercera reflexión tiene que ver con insistir, porque eso fue uno de los temas que se tocaron durante la Semana (de Tlaxcala Diversa), que a las autoridades electas que mintieron sobre pertenecer a la comunidad, tienen de dos: o le dicen la verdad al pueblo o se comprometen con la agenda” Lgbtttiqa+, pues “no hay de otra”.

Recriminó a quienes registraron su candidatura a un cargo de elección popular, principalmente para las diputaciones locales, como personas no binarias o no binarios o como lesbiana (entre ellos abanderados de Morena y sus aliados), “y que no son parte de la diversidad, nunca los hemos visto”.

El secretario abundó que en otras entidades, como Yucatán, se han promovido juicios contra candidatos que se hicieron pasar como integrantes de esta población.

- Advertisement -

Sin embargo, remarcó que en Tlaxcala el exhorto es que las y los diputados electos como representantes de la diversidad sexual “digan la verdad”, sobre a quienes son parte del movimiento de la Cuarta Transformación, cuyos tres principios son, “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

También puedes leer: La Lucha por los Derechos LGBTQ+ del norte a América Latina, ¿Por qué se celebra el mes del orgullo en Junio?

Recalcó que este es un llamado enérgico “a un ejercicio de consciencia personal de que están usurpando el lugar de alguien de las poblaciones Lgbtttiqa+”; pero reconoció que no hay ninguna garantía de que estos legisladores electos retomen la agenda de esta comunidad.

“Aquí -subrayó-, en Tlaxcala, hay perfiles extraordinarios que los partidos podrían voltear a ver… no en el PAN, porque nos odia, pero fuera de esto en otros hay cuadros que militan ahí”, por lo que deben abrir espacios para su formación, “no solamente para una élite de los mismos que por cumplir con la ley se hacen pasar por mujeres, por lesbianas o por no binarias, lo cual degrada la vida pública.

Preguntó por qué echar a perder los avances en materia electoral para abrir espacios a los diversos grupos prioritarios solo “por la vulgar ambición de tener un puesto público… yo espero que quienes están en esa situación puedan dormir tranquilos”.

Anotó que este llamado lo realiza no solo como funcionario público sino como portavoz de la comunidad Lgbtttiqa+ que discutió esta situación ampliamente durante la semana cultural, ya que le afecta en sus derechos humanos.

Agregó que, a través de la titular de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual, Adil Juárez, la SC se acercará a la próxima Legislatura para presentar un un informe sobre los temas pendientes en materia legislativa a favor de la población de la diversidad sexual.

En este contexto, subrayó que aún persisten muchos, como la derogación del “bochornoso y penosísimo artículo” del Código Pena, relativo al “peligro del contagio”.

Asimismo, una reforma laboral para garantizar el empleo a personas trans y no binarias, así como la revisión del marco jurídico, respecto de las infancias y adolescencias, de ahí que remarcó su demanda a las y los próximos congresistas, para que retomen estos puntos, independientemente del partido al que pertenezcan.

Se desmarcó de la organización de marchas del orgullo Lgbtttiqa+, como la de Apizaco, pues dijo que respetuoso de estas comunidad en las que también se cuestiona a las autoridades de procuración de justicia por no resolver casos de transfeminicidio y feminicidios por la falta de investigación desde esta óptica.