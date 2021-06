Analizan diputados dejar aprobadas cuentas de Ejecutivo y Legislativo de 2021

Antes de concluir su encargo, los integrantes de la LXIII Legislatura local analizan la posibilidad de aprobar cuentas públicas de los últimos meses de su mandato, así como la del Ejecutivo estatal, admitió la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Luz Guadalupe Mata Lara.

En entrevista telefónica, expuso que el tema se encuentra en “estudio”, y la decisión dependerá de lo que establezca la ley en la materia.

La diputada local de Nueva Alianza detalló que la aprobación de la cuenta pública de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los primeros meses de este año también dependerá de la decisión de los 25 diputados, por lo que se analiza la viabilidad de esa propuesta.

“Es un tema que todavía estamos discutiendo al interior de la Comisión de Finanzas y aún no tenemos una determinación porque estamos revisando que todo resulte conducente porque no queremos caer en situaciones no correctas para poder hacer el cierre de esta cuenta, pero si hay la posibilidad se tiene que decidir en la comisión con todos los compañeros de la legislatura para tomar esa decisión de cerrar o no las cuentas. Al final somos 25 personas que tomamos decisiones”.