Diputados avalan reformas constitucionales que adscriben Guardia Nacional a la Sedena

Por mayoría de votos, 17 a favor y tres en contra, el pleno de la LXV Legislatura local aprobó la minuta de reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión que deja a la Guardia Nacional bajo la adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con el voto en contra de las diputadas del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD Tlaxcala, Miriam Martínez Sánchez, Sandra Aguilar Vega y Laura Yamili Flores Lozano, respectivamente, Morena y aliados lograron los votos suficientes para avalar dichas enmiendas constitucionales que fueron aprobadas por el senado de la República apenas las 6:30 horas de este miércoles.

La minuta avalada establece, entre otros aspectos, que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.

Sin embargo, la panista Miriam Martínez enfatizó que avalar esas enmiendas representa un retroceso legal, pues “la seguridad no es un tema de colores, ni de partidos, ni de ideologías, no es un tema de conservadores o liberales, es una exigencia de todas las mexicanas y mexicanos, pero esta reforma atenta contra el principio civil que debería tener nuestra Guardia Nacional, es la militarización de esta instancia que debería ser de tipo civil.

Enfatizó que la enmienda representa “un peligroso retroceso” en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.

“La militarización de la seguridad pública ha demostrado en diversas ocasiones ser ineficaz para reducir la violencia y la inseguridad. Por el contrario, los índices de violencia han aumentado en las zonas donde se ha desplegado la fuerza militar, como Zacatecas, Colima y Sinaloa, lo cual refuerza la idea de que las fuerzas armadas no están capacitadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, que deben estar a cargo de instituciones civiles”.

Además, alertó que la reforma dejará sin recursos suficientes a los estados y a los municipios para hacer frente al combate de la inseguridad, pues “se abandona el compromiso para fortalecer las instituciones estatales y municipales de seguridad pública, porque nada se establece en torno al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública…El futuro de México no puede construirse sobre una base militarizada, sino sobre la justicia, la paz y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

La postura fue secundada por la diputada representante de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar, quien refirió que la enmienda profundizará la militarización y continuará la estrategia fallida de combate a la inseguridad en el país

“Hoy México despertó con un duro golpe, pues la mayoría en el Senado decidió aprobar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que implica profundizar la militarización y continuar una estrategia fallida en el país. Que quede claro que, Movimiento Ciudadano dijo rotundamente no a la militarización, por ello, desde lo local nos mantendremos firmes y lucharemos por recuperar la paz y tranquilidad, pues tenemos claro que sólo se logrará a través de la formación, capacitación y equipamiento de los policías municipales.

Además, destacó que el país requiere de un cambio en la estrategia de seguridad y “militarizar el país no es la solución”.

En el mismo tenor, la perredista Laura Yamili Flores Lozano alertó que esta enmienda no solo desnaturaliza función constitucional de las Fuerzas Armadas, “sino que las denigra”, amén de que, la Guardia Nacional, bajo el mando del Ejército, no ha logrado disminuir al crimen organizado, “solo veamos el ejemplo actual de Sinaloa, donde la guerra entre cárteles por el control de la zona y, quizá, de parte importante del territorio nacional, no puede ser detenida ni por la Guardia ni por el Ejército, sencillamente porque no hay estrategia de seguridad pública, porque ésta ha sido de abrazos y de complacencia en la comisión de delitos, por no decir de acuerdos con los grupos delincuenciales”.

Por ello, la perredista hizo un llamado a los diputados de Tlaxcala para no aprobar la minuta, y mucho menos “dar regalos irracionales a la egolatría y a la soberbia de quien ha propuesto la militarización de la seguridad pública, hago un llamado para que analicen el futuro que le espera al país, pues con la reforma que hoy se plantea se trastocan los valores democráticos civilistas y se fortalecen los aires de autoritarismo basados en la intolerancia, la visión única de un partido y, finalmente, los aires de represión hacia cualquier disidencia”.

En contra parte, los diputados del PVEM, Nueva Alianza y PT, Maribel León Cruz, Bladimir Zainos Flores y Silvano Garay Ulloa, respectivamente, defendieron las enmiendas, al asegurar que se busca garantizar la seguridad de los mexicanos a través de una reforma que dará garantía legal a la Guardia Nacional.

En la misma sesión, los diputados avalaron la minuta de reforma constitucional que promueve la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas en las decisiones que afectan sus territorios y recursos.

Con ello, los diputados, por unanimidad de los presentes, avalaron la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fortalecen el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, lo que implica su capacidad de definir su propio destino, sus formas de gobierno, administración de sus territorios y recursos naturales, y la preservación de sus culturas e idiomas.