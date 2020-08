Confrontados, diputados aprueban la reforma electoral para próximos comicios

En medio de confrontaciones y señalamientos por la presunta ilegalidad de la plenaria, este miércoles, los integrantes de la LXIII Legislatura local aprobaron una serie de reformas y adiciones a diversas disposiciones legales en materia electoral.

No obstante, la mayoría de las propuestas de partidos políticos, diputados y órganos locales jurisdiccionales fueron desechadas por los congresistas, al admitir que no les dio tiempo concretar una reforma constitucional que permitiera tales enmiendas.

Con el plazo acotado, pues tienen hasta el 29 de agosto para que las reformas legales en la materia tengan vigencia, 16 diputados locales determinaron aprobar diversas adecuaciones a Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, las cuales, en los hechos son exiguas, porque sólo norman los lineamientos de paridad, en el rubor de lenguaje incluyente en las normas y establecen algunos esquemas sanitarios por la pandemia.

En cambio, dejaron fuera otros temas como normar las licencias de diputados que buscan la reelección o las sanciones en contra de quienes incurran en violencia política en razón de género.

En la sesión, que duró más de cuatro horas, los diputados de Morena; Mayra Vázquez, Ana Bertha Mastranzo, Miguel Piedras, Rafael Ortega, Ramiro Vivanco y Víctor Castro, los perredistas; Laura Yamili Flores y Miguel Covarrubias, los legisladores del PEST; Luz Vera y José Luis Garrido Cruz, la petista: Michaelle Brito, la priista; Zonia Montiel, Maribel Casas de Movimiento Ciudadano (MC), del PVEM; Maribel León Cruz, de Nueva Alianza; Luz Mata y el panista; Omar Milton López, avalaron el dictamen de mayoría que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales, Asuntos Electorales y para la Igualdad.

De acuerdo con el dictamen, las principales enmiendas se dieron al artículo 10 de la citada ley para establecer diversos criterios de paridad, al establecer que en los procesos electorales ordinarios o extraordinarios, cada partido político, sea en modalidad individual, en coalición o en candidatura común, y las candidaturas independientes, observarán el principio de paridad de género, en forma horizontal y vertical, en la postulación de fórmulas de candidaturas en proporciones equilibradas, de cincuenta por ciento de candidaturas por cada género.

Entre estas disposiciones, puntualizaron que en la elección de diputaciones locales, cada partido político, para cumplir con el principio de paridad de género en forma vertical, la lista de representación proporcional de cada partido político se integrará por fórmulas de candidaturas, compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, “las cuales serán ordenadas verticalmente de manera alternada por género. Estás listas serán encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada período electivo”.

Mientras que para garantizar la paridad de género en forma horizontal, aprobaron que los partidos políticos, del total de distritos en que se postulen fórmulas de candidatos de mayoría relativa, deberá contar con igual cantidad de fórmulas del género femenino y del género masculino. Si el total de postulaciones resulta número impar, una fórmula más corresponderá a cualquiera de los géneros”.

Además, de establecer una serie de bloques, de acuerdo a la rentabilidad electoral de cada partido, a fin de garantizar que no se asignen candidaturas a un mismo sexo, por ejemplo, en aquellos lugares con mayores posibilidades de triunfo o viceversa.

No obstante, incluyeron que ahora para aspirar a un cargo de elección popular en la entidad, además de cumplir con los requisitos de elegibilidad, tampoco deberán “estar condenadas o condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

En este caso, facultaron al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), para que inicie procedimientos especializados de urgente resolución, privilegiando la prevención o la corrección de las conductas denunciadas, a efecto de corregir las posibles irregularidades y restaurar el orden jurídico electoral violado durante el proceso electoral, en aquellos casos en los que haya “la difusión de actos anticipados de precampaña o campaña, de propaganda negra o denostativa, violencia política en contra de la mujer, entre otros, y genere efectos perniciosos e irreparables”.

De igual forma, en el caso del ITE, aprobaron que la elección o designación de los funcionarios de los consejos distritales o municipales del organismo se haga a partir de una convocatoria y evaluación.

Respecto a la situación de pandemia que vive el país y Tlaxcala, los diputados aprobaron una reforma al artículo 169 de la citada ley para establecer que las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos, las coaliciones, las candidaturas comunes, y los candidatos registrados, no tendrán más límite que el acatamiento de las disposiciones que emitan las autoridades de salud en materia de afluencia de personas y distanciamiento social para el cuidado de la salud de las personas, así como el respeto a los derechos de terceros.

Aunado a ello, dispusieron de un artículo transitorio en el dictamen a fin de que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, deberá expida “los lineamientos necesarios para reglamentar la realización de actos de campaña basados en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, siendo de manera enunciativa mas no limitativa, los foros, conferencias, paneles y debates, que lleven a cabo los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes a los distintos cargos de elección popular. Estos lineamientos deberán aprobarse y publicarse antes del inicio de la etapa de precampaña”.

Sin embargo, el dictamen como el proceso legislativo fue refutado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, la diputada petista Irma Yordana Garay Loredo, quien denunció que la sesión también carecía de legalidad y lo aprobado en consecuencia, está viciado de origen.

La petista, quien justificó la declinación de un dictamen de minoría debido a la ilegal celebración de la sesión, con el argumento de que la mesa directiva que fungió en la misma no había sido electa por al menos 17 votos como lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acusó a la nueva mayoría de tratar de legislar en lo oscurito y por intereses particulares.

“El día de hoy se pretende aprobar un dictamen con propuestas de solo cinco actores políticos, a sabiendas que en Tlaxcala habitamos más de 1.4 millones de ciudadanos… Desde esta trinchera les digo que, junto con algunos de mis compañeros y compañeras de legislatura, no vamos a justificar ni ser cómplices de representantes populares que hablan en nombre de la ley e invocan el Estado de derecho como si de verdad lo respetasen. Sentencio que todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente admiración por la legalidad”.

Abundó: “A lo largo de estos meses se han visto ilegalidades y actuaciones arbitrarias, con intereses unipersonales. Compañeros, basta de darle atole con el dedo al pueblo Tlaxcalteca. Compañeras y compañeros legisladores, los invito a que dejemos los intereses unipersonales a un lado y pongamos los intereses del pueblo tlaxcalteca en el corazón.

“En estos momentos Tlaxcala necesita de un dictamen integral e incluyente, no de un dictamen para beneficio de unos cuantos y perjuicio de unos muchos… No seremos parte de las ilegalidades e irregularidades que se están cometiendo”.

La petista reiteró que la “designación” de la mesa directiva fue solo por 15 votos, por lo que pidió a la mayoría que no incurra “en más mentiras, no más engaños, nos retiramos de esta sesión con la frente en alto, diciéndole al pueblo de Tlaxcala que nuestra tribuna no estará aquí, sino estará en cada uno de los 60 municipios que comprende nuestro bello Estado de Tlaxcala… Les digo que el pueblo de Tlaxcala no es ingenuo. El pueblo de Tlaxcala es noble, consciente, guerrero y sobre todo tiene memoria histórica”.

Sin embargo, el argumento de la petista fue refutado por la diputada Mayra Vázquez, quien ocupó la presidencia de la mesa directiva, ella refirió que no hay ninguna ilegalidad, ya que fue el pleno por mayoría de votos, determinó que fuera la misma mesa que fungió en la sesión extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2020 y “en esa sesión, dicha mesa fue integrada por la comisión permanente, lo cual fue votado por 19 votos a favor” y en una votación, con 21 sufragios, se eligió a otros dos de sus integrantes.

Con ello, dijo, “se puede evidenciar que la elección de la mesa directiva que fungió en la sesión del 13 de agosto de 2020, fue conforme lo establece el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es decir, se cumplir con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura…por lo tanto no hay ninguna ilegalidad”.

Con ello, los diputados dieron por aprobadas las enmiendas y ordenaron remitirlas al Ejecutivo del estado para su sanción y en su caso, la publicación correspondiente.