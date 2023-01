Diputados afines a Morena frenaron proyectos a favor de Tlaxcala: Olvera

La diputada federal panista Lilia Caritina Olvera Coronel reconoció que le ha sido “más que complicado, imposible”, gestionar recursos y programas especiales a favor de Tlaxcala, pues los legisladores afines al gobierno federal, de Morena, PT y aliados, no lo han permitido.

Es más, sostuvo que congresistas de Tlaxcala de ese bloque, como Irma Yordana Garay Loredo y Alejandro Aguilar López del PT, Steve Esteban Del Razo Montiel, han sido de los opositores a gestionar recursos o programas adicionales a la entidad, lo que le ha impedido a la oposición concretar proyecto de beneficio estatal.

En entrevista, la legisladora admitió que propuestas que ha hecho en la Cámara Baja del Congreso de la Unión no han transitado debido a la cerrazón que persiste en el bloque de diputados afines al gobierno de la República y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Muestra de ello, dijo, que en la discusión del paquete económico para el presente ejercicio fiscal, realizó diversas propuestas en materia de infraestructura, las cuales no prosperaron ante el mandato de “no mover ni una coma” al decreto de presupuesto del año 2023.

“En la discusión del decreto de presupuesto para este año, subí a tribuna para solicitar apoyos para Tlaxcala, como es la construcción de los cuatro carriles del tramo que está pendiente entre el entronque del Arco Norte y el municipio de Calpulalpan, el cual es muy importante, pues son 14 kilómetros que faltan por hacerse y que comunican a diversas entidades del país. Son cerca de 600 millones de presupuesto que se requiere, que, para un presupuesto nacional, no es nada, sin embargo, no he sido escuchado, es más, mis mismos compañeros federales de Tlaxcala, la votaron en contra, se negaron a beneficiar a nuestra entidad”, ejemplificó la panista.