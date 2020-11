Pide diputado “correr” a precandidatos que convoquen a reuniones sin importarles la salud de la gente

El diputado Víctor Castro López pidió a los ciudadanos “correr” a todos los precandidatos a un puesto de elección popular que los inviten a reuniones, pues ante el aumento de casos de Covid-19 en esta temporada de frío, “es más importante la salud que la política”.

En asuntos generales de la sesión ordinaria de este martes del Congreso local, el diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expuso que los últimos datos sobre el Covid–19 hablan que hay un aumento de casos a nivel mundial y se pronostica que todos los ciudadanos deben tener más precaución en el estado.

Ante ello, “pido a los ciudadanos tlaxcaltecas que es importante primeramente su vida y su cuidado, ¡si hay candidatos de cualquier partido que los invite a reuniones en estos momentos, que en ese momento se agrupen y que los corran y que les digan primero es la salud y luego la política!”

Criticó a los actores políticos por interesarles más otro puesto que la salud de los ciudadanos al estar reuniendo gente. “En varios municipios veo parece que ya están las campañas abriéndose y el INE no dice nada”.

Insistió en que en momento es más importante la salud de la gente y la comunión de la familia, no otro puesto. “Si van líderes, si va sea quien sea, que los corran, que les digan a ti no te interesa mi salud, te interesa otro puesto. Es momento de que cerremos filas y cuidemos la salud de los tlaxcaltecas que es lo más importante, no el deseo político de tener otro puesto. Es momento de darle la oportunidad de que la gente se cuide, no ser egoístas, porque eso es lo que estamos logrando, ser egoístas, al empezar a trabajar las estructuras y no se dan cuenta que es importante primero la salud de todos los tlaxcaltecas, que es más necesario que cualquier otra cosa”.

En tanto, el diputado panista, Omar Milton López Avendaño pidió al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez que atiendan a la brevedad el problema planteado por un grupo de maestros de Educación Física para que se les otorguen las plazas que ganaron en concurso de oposición y no se tomen represalias en contra de ellos por hacer pública su denuncia.

“Maestro Florentino, antes de irse le pido que por favor atienda a los maestros en esta petición”, apuntó

En la sesión, los diputados también aprobaron las iniciativas que presentó la Comisión de Finanzas y Fiscalización sobre las leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2021 de los municipios de Atltzayanca, Natívitas, Chiautempan, Tlaxco y Acuamanala.