Diputadas proponen declarar el 18 de diciembre como el Día del Migrante Tlaxcalteca

Las diputadas Engracia Morales Delgado, Maribel Cervantes Hernández y María Ana Bertha Mastranzo Corona, integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXV Legislatura, presentaron ante el pleno del Congreso local una iniciativa para declarar el 18 de diciembre de cada año como el Día del Migrante Tlaxcalteca, con el objetivo de reconocer el aporte económico, social y cultural de quienes han dejado la entidad en busca de mejores oportunidades.

La propuesta retoma el significado internacional de la fecha, decretada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Día Internacional del Migrante, pero busca darle un sentido local que reivindique la historia migratoria de la entidad.

En la exposición de motivos, las legisladoras recordaron que la migración ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, impulsada por causas económicas, sociales, educativas, ambientales o derivadas de la violencia. Señalaron que, de acuerdo con la ONU, en 2024 el mundo registró 304 millones de migrantes internacionales, lo que refleja un fenómeno en crecimiento.

De acuerdo con datos del INEGI y del Consejo Estatal de Población (Coespo), 4 mil 967 tlaxcaltecas emigraron a otro país entre 2015 y 2020, principalmente hacia Estados Unidos, lo que coloca a la entidad en una tasa baja de expulsión, pero con un impacto significativo en comunidades rurales de la región centro y norte del estado.

La Comisión subrayó que muchos migrantes tlaxcaltecas viajan sin documentación, lo que los expone a riesgos graves como secuestro, trata, extorsiones y violaciones a sus derechos humanos.

Una vez en el país de destino, enfrentan discriminación social y laboral, así como dificultades para acceder a servicios consulares.

Entre 2015 y 2020, los municipios con mayor expulsión migratoria fueron Apizaco, Tlaxcala, Ixtacuixtla, Tlaxco, Chiautempan y Calpulalpan, por lo que consideraron que es dable realizar este reconocimiento.

Sobre todo, por el impacto económico que reviste su aportación a la economía estatal, pues tan solo en el año 2021, Tlaxcala recibió 317 millones de dólares de remesas, principalmente en municipios como Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco, que en conjunto concentraron más del 50 por ciento del total estatal.

La dependencia de estos recursos equivale al 4.2 por ciento del PIB estatal, y se estima que más del 60 por ciento de los hogares receptores están encabezados por mujeres.

Las diputadas argumentaron que, al igual que en entidades como Michoacán, Zacatecas, Durango y Puebla, Tlaxcala debe instituir un día oficial que reconozca el sacrificio, la resiliencia y la contribución de los migrantes, quienes han sostenido económicamente a sus familias y han impulsado el desarrollo de la entidad durante décadas.

Las legisladoras señalaron que la propuesta no solo busca conmemorar sino impulsar políticas públicas de protección, acompañamiento y atención a personas migrantes y sus familias.

