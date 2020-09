Diputada del PEST aspira a dirigir a Morena en Tlaxcala

Pese a pertenecer a las filas del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), la diputada Luz Vera Díaz reconoció que aspira a presidir la dirigencia estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que está en espera de que se emita la convocatoria para ese fin.

Sin embargo, aseguró “que no se trata de un juego político”, pues argumentó que llegó al Congreso del estado a través de la coalición “Juntos Haremos Historia”, pero quien le otorgó la candidatura fue Morena.

“Si bien es cierto que ahorita estoy en la fracción de Encuentro Social, quien me registra la candidatura y otorga la candidatura es Morena; entonces si recuerdas nunca me pelee por la dirigencia porque sé cuál es mi condición y no formo parte de la dirigencia, pues no tengo ninguna cartera en Encuentro Social”, explicó.



Vera Díaz indicó que algunos grupos de Morena respaldan su postulación, pero primero deberá concretarse la designación del próximo presidente nacional de esa fuerza política y después se analizará la situación de Tlaxcala.

“Creo que primero se tendrá que definir el tema nacional y después se verá el tema de Tlaxcala. Aunque debo decirte que hay grupos de Morena que se han acercado con su servidora, pero creo que se debe de respetar el proceso”.

Por lo anterior, la legisladora se pronunció por “respetar los tiempos y espacios”, pues estimó que “no es sano adelantarse y mucho menos especular”, por lo que reiteró que su llegada a la LXIII Legislatura local se dio a través de una candidatura que le otorgó “Morena a través de acuerdo con Encuentro Social, partido que en días pasados obtuvo su registro, pero como Partido Solidario”.

Por ello, enfatizó: “Vamos a ver cómo fluye la situación, pero en caso que no se dé, pues no tengo ningún problema, pero si las cosas me favorecen no tengo porque decir que no, pero tengo entendido que será una consulta abierta para el registro, pero creo que no depende tanto de quienes aspiren, sino de quienes tengan la voluntad de respaldar al partido y salir a realizar la consulta”.

Es de citar que debido a que se registraron actos violentos en octubre del año pasado se invalidaron las asambleas distritales de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco en las cuales se elegiría a los delegados encargados de nombrar al comité estatal, pero ahora la diputada local Luz Vera Díaz confió en que ahora que se defina al nuevo dirigente nacional de Morena, también se determine la metodología que utilizarán para nombrar al próximo presidente estatal de esa fuerza política.