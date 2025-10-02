Jueves, octubre 2, 2025
NoticiasPolítica

Diputada panista exige frenar el huachicol fiscal y bajar hasta en 10 pesos el precio de la gasolina

Diputada panista exige frenar el huachicol fiscal y bajar hasta en 10 pesos el precio de la gasolina
Juan Luis Cruz Pérez

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez exigió al gobierno federal de Morena poner fin al llamado huachicol fiscal, un mecanismo de contrabando de combustibles que, aseguró, ha saqueado miles de millones de pesos al país, y de paso reducir hasta en 10 pesos el precio del litro de gasolina en Tlaxcala y en todo México.

- Anuncio -

Desde la tribuna, en asuntos generales de la sesión de este jueves, la legisladora afirmó que lo que vive México es el “robo del siglo”, a través de un esquema que ha permitido el ingreso de barcos y pipas al país sin pagar impuestos, bajo la complicidad de autoridades federales, porque “simulan que transportan lubricantes, simulan estar vacías, y con ese fraude se embolsan hasta 10 pesos por litro”.

De acuerdo con los cálculos presentados por Martínez Sánchez, un solo embarque puede traer hasta 50 millones de litros de gasolina, lo que representa un saqueo de 350 millones de pesos en una sola operación. Y recordó que existen más de 30 barcos bajo investigación, lo que equivaldría a más de 10 mil millones de pesos perdidos que no llegaron a medicinas, hospitales, becas o infraestructura.

La diputada panista subrayó que, mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando hasta 25 pesos por litro, a pesar de que en Estados Unidos el precio de compra al mayoreo ronda los 10 pesos.

- Advertisement -

“Morena le ha cargado 7 pesos de IEPS, 3 de IVA y costos logísticos disfrazados de impuestos inamovibles, lo cual es una burla para las familias mexicanas”, reclamó desde tribuna.

Martínez Sánchez advirtió que Tlaxcala ha sido víctima doble de este esquema: no recibe beneficios de los recursos desviados y, además, sus familias pagan una de las gasolinas más caras del país.

Por ello, demandó castigar a los responsables “tope hasta donde tope, no sólo a funcionarios menores o elementos operativos, sino a quienes han hecho del huachicol fiscal un negocio de Estado”.

- Advertisement -

Además, pidió reducir el precio de la gasolina a 10 pesos por litro, “que es lo que realmente cuesta al mayoreo” y garantizar un beneficio directo a las familias, desde campesinos que dependen del diésel, hasta comerciantes y madres de familia que resienten el gasto del transporte.

“Morena prometió que con ellos la gasolina costaría 10 pesos. Aquí está la oportunidad de cumplir su palabra. No es un capricho, es viable, justo y urgente”, sentenció la legisladora panista.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tlaxcala fortalece el programa Paisa 2025 con más apoyos y recursos para productores

Dania Corona Muñoz -
El secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal anunció que el Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (Paisa) 2025 se...

Regala de Corazón: campaña del Sedif para llevar abrigo y juguetes a la niñez tlaxcalteca

La Redacción -
La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar participó en el Diálogo...

Invita Sedif a sumarse a la campaña “Regala de Corazón” para niñas y niños en situación vulnerable

Dania Corona Muñoz -
La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar invitó a la sociedad...

Más noticias

A las 5 de la tarde, la balacera del 2 de octubre de 1968 / Elena Poniatowska

La Jornada -
Hoy se cumplen 57 años del 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a las cinco de...

A 57 años del 2 de octubre, Sheinbaum ratifica compromiso de no repetir “atrocidades”

La Jornada -
Ciudad de México. “2 de octubre no se olvida”, con esta frase inició hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su conferencia de prensa, al...

Fiscalías en México tenían pendientes 2.3 millones de casos en 2024: Inegi

La Jornada -
Ciudad de México. En las fiscalías y procuradurías estatales en México se reportó que hasta el 2024 había 2 millones 397 mil 281 investigaciones...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025