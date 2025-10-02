Diputada panista exige frenar el huachicol fiscal y bajar hasta en 10 pesos el precio de la gasolina

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez exigió al gobierno federal de Morena poner fin al llamado huachicol fiscal, un mecanismo de contrabando de combustibles que, aseguró, ha saqueado miles de millones de pesos al país, y de paso reducir hasta en 10 pesos el precio del litro de gasolina en Tlaxcala y en todo México.

Desde la tribuna, en asuntos generales de la sesión de este jueves, la legisladora afirmó que lo que vive México es el “robo del siglo”, a través de un esquema que ha permitido el ingreso de barcos y pipas al país sin pagar impuestos, bajo la complicidad de autoridades federales, porque “simulan que transportan lubricantes, simulan estar vacías, y con ese fraude se embolsan hasta 10 pesos por litro”.

De acuerdo con los cálculos presentados por Martínez Sánchez, un solo embarque puede traer hasta 50 millones de litros de gasolina, lo que representa un saqueo de 350 millones de pesos en una sola operación. Y recordó que existen más de 30 barcos bajo investigación, lo que equivaldría a más de 10 mil millones de pesos perdidos que no llegaron a medicinas, hospitales, becas o infraestructura.

La diputada panista subrayó que, mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando hasta 25 pesos por litro, a pesar de que en Estados Unidos el precio de compra al mayoreo ronda los 10 pesos.

“Morena le ha cargado 7 pesos de IEPS, 3 de IVA y costos logísticos disfrazados de impuestos inamovibles, lo cual es una burla para las familias mexicanas”, reclamó desde tribuna.

Martínez Sánchez advirtió que Tlaxcala ha sido víctima doble de este esquema: no recibe beneficios de los recursos desviados y, además, sus familias pagan una de las gasolinas más caras del país.

Por ello, demandó castigar a los responsables “tope hasta donde tope, no sólo a funcionarios menores o elementos operativos, sino a quienes han hecho del huachicol fiscal un negocio de Estado”.

Además, pidió reducir el precio de la gasolina a 10 pesos por litro, “que es lo que realmente cuesta al mayoreo” y garantizar un beneficio directo a las familias, desde campesinos que dependen del diésel, hasta comerciantes y madres de familia que resienten el gasto del transporte.

“Morena prometió que con ellos la gasolina costaría 10 pesos. Aquí está la oportunidad de cumplir su palabra. No es un capricho, es viable, justo y urgente”, sentenció la legisladora panista.