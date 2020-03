A más tardar el miércoles, diócesis de Tlaxcala informará si suspende Semana Santa: Rojas

Entre mañana martes y el miércoles próximo, la diócesis de Tlaxcala anunciará su decisión respecto a si se suspenderán todas las actividades relacionadas con la celebración de la Semana Santa como medida para prevenir contagios del coronavirus entre la población tlaxcalteca, adelantó el rector del Seminario Diocesano, Ranulfo Rojas Bretón.

Informó que el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino dio seguimiento a la rueda de prensa que la mañana de este lunes encabezó el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para anunciar diversas medidas preventivas que se aplicarán en la entidad a partir de mañana martes ante la pandemia del Covid-19, entre ellas la de evitar actividades con concentración masiva de personas.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el titular del Poder Ejecutivo estatal informó que solicitará a los representantes de las diversas iglesias que se sumen a las medidas pertinentes, sobre todo por la cercanía de la Semana Santa, celebración que congrega a un importante número de feligreses.

En entrevista vía telefónica, Rojas Bretón consideró que entre mañana martes o a más tardar el próximo miércoles se dará a conocer la determinación que se tome al respecto, pues aún faltan alrededor de 20 días para esa celebración católica, pero resaltó la importancia de que todos los sectores asuman ese tipo de acciones de prevención.

“Ya hoy se estará tomando decisiones y en el transcurso de los días ya se irá viendo qué es lo más conveniente, pues tendremos ya definiciones de qué tenemos hacer. El obispo escuchó al gobernador y al secretario de Salud y ya se irá pensando para saber qué es lo más conveniente porque todavía falta tiempo para Semana Santa”.

El prelado recordó que ya la diócesis de Tlaxcala emitió hace unas semanas a los párrocos de la entidad algunas recomendaciones que deben aplicar en la celebración de sus liturgias y que están enfocadas a evitar posibles contagios del nuevo virus, como que no se diera la paz y que la hostia se entregue en la mano.

“Se dieron indicaciones muy claras en la fase previa (a la pandemia), además se está pidiendo que se sigas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, como es lavarse frecuentemente las manos, no saludarse, no tener contacto en cuanto a besos, todo esto que están recomendando se está transmitiendo en las misas también”.

Si bien Rojas Bretón informó que en algunos estados del país, las autoridades eclesiásticas suspendieron ya las actividades de Semana Santa, “como en Puebla, donde el viacrucis de viernes santo no se llevará a cabo, pero aquí todavía no ha habido una indicación del obispo, aunque no se descarta que se tenga que suspender algunos eventos”.