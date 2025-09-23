Diócesis de Tlaxcala realizará eucaristía jubilar y consagración de la catedral para celebrar sus 500 años

La diócesis de Tlaxcala presentó este martes las actividades que se realizarán para celebrar el V Centenario de la Creación de Tlaxcala como Primera Diócesis de México, lo que incluye una celebración eucarística jubilar el domingo 12 de octubre a las 11 horas con 15 mil feligreses reunidos en las canchas de fútbol del Seminario de la Y Griega y el 13 de octubre, a las 13 horas, la consagración de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción y dedicación del presbiterio de dicho recinto, el cual estará a cargo del nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, representante del papa León XIV.

En conferencia de prensa, el vocero de la diócesis de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón y los presbíteros César Delgado Delgado y Marco Antonio Padilla, dieron a conocer los pormenores de sendos eventos religiosos y además mencionaron que en este marco celebrarán la festividad de los Niños Mártires de Tlaxcala: Cristóbal, Antonio y Juan, como patronos de la catequesis y niñez de México, en la eucaristía del 12 de octubre.

Rojas Bretón resaltó que el domingo 12 de octubre no habrá celebraciones eucarísticas en ninguna de las 90 parroquias y rectorías del estado, a efecto de que los fieles acudan al Seminario para participar en la misa masiva de esa fecha.

Esta celebración se llevará a cabo en el Seminario por la cantidad de feligreses que se reunirán ese domingo, ya que el estadio Tlahuicole y el Centro Expositor de la capital están apartados por diferentes actividades en esa fecha.

También, enfatizó que Tlaxcala no puede entenderse como tal sin la participación de la iglesia, pues la “narrativa es que Tlaxcala ha sido tan diferente que no puede hacerse a un lado ni olvidada”.

Esta celebración tiene como base la instalación del primer obispado en Tlaxcala y América Latina, donde se inició la evangelización, después de que no quedara instalada en Yucatán en 1525, recordó.

De igual manera, mencionó que ya han comenzado las actividades en el marco de los 500 años de vida de la diócesis local, como son novenarios en los decanatos, en un inicio en el Santuario de San José y de ahí hasta llegar a la catedral, así como la celebración en cada parroquia de las 500 horas de adoración al santísimo.

Un acto relevante será el 12 de octubre cuando se entregue a la diócesis de Tlaxcala la tilma réplica del ayate de la virgen de Guadalupe, acompañada de una imagen de corazón y tres palmas en honor de los Niños Mártires. Estos elementos iniciarán su peregrinar en la comunidad de San Isidro Buensuceso.

A estos eventos han sido invitados la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, alcaldes, diputados locales y federales, senadores de la República y otras autoridades.

Marco Antonio Padilla fue el encargado de explicar la logística para llegar al Seminario el domingo 12 de octubre, debido a que se espera el arribo de 15 mil fieles.

En el uso de la voz, el presbítero de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, César Delgado Delgado informó que el lunes 13 de octubre, a las 13 horas, el nuncio apostólico oficiará la eucaristía donde habrá de consagrar el recinto y bendecirá el nuevo presbiterio que servirá para dignificar las celebraciones y estará destinado para el culto divino que, además, es donde el obispo ofrece su cátedra. A este evento sólo ingresarán 400 personas por lo reducido del espacio.

Los presbíteros invitaron a la comunidad a participar en estas celebraciones y a unirse a la conmemoración histórica.