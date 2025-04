Diócesis de Tlaxcala convoca a misa y novenario en memoria del papa Francisco

El vocero de la diócesis de Tlaxcala y párroco de Nuestra Señora de Santa Ana, Ranulfo Rojas Bretón lamentó la muerte del papa Francisco, ocurrida este lunes 21 de abril de 2025, y convocó a los fieles a unirse en oración para agradecer su pontificado y pedir por su eterno descanso.

- Anuncio -

“Es una lamentable noticia. El papa es fundamental en nuestra iglesia católica”, dijo el sacerdote, al confirmar la realización de una misa especial este lunes a las 6 de la tarde en la catedral de Tlaxcala, presidida por el obispo Julio César Salcedo Aquino.

Además, informó que se realizará también un repique de campanas entre las 3 y 4 de la tarde, durante la conocida “hora de la misericordia”. Esta acción simbólica se llevará a cabo en todos los templos del estado.

“El mensaje, sobre todo, es unirnos todos en la oración por el eterno descanso del papa”, expresó Rojas Bretón, quien recordó con especial gratitud el papel que tuvo el pontífice argentino en la vida de la iglesia tlaxcalteca.

- Advertisement -

Durante su pontificado, Francisco aprobó la canonización de los niños mártires Cristóbal, Antonio y Juan, originarios de Tlaxcala, un hecho que el vocero describió como “una gran bendición que agradecemos profundamente”.

El padre Ranulfo Rojas también adelantó que, a partir de mañana, comenzará un novenario de misas y rosarios en todas las parroquias del estado. “Aquí en nuestra tierra acostumbramos tener el rosario por el descanso, y eso estaremos haciendo estos nueve días”, explicó.

Por otro lado, el comunicado oficial emitido por la diócesis de Tlaxcala recuerda las últimas palabras del papa, pronunciadas apenas un día antes de su muerte: “Sí, la Resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza; a partir de este acontecimiento, esperar ya no es una ilusión. No; gracias a Cristo crucificado y resucitado, la esperanza no defrauda”.

- Advertisement -

En los últimos meses, el papa Francisco enfrentó varios problemas de salud relacionados con su edad, entre ellos dificultades respiratorias, que lo llevaron a limitar sus actividades públicas y cancelar algunos compromisos. Este lunes 21 de abril, el pontífice falleció a los 88 años de edad, dejando un legado significativo para la iglesia católica.

En tanto, el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino expresó su sentir ante el fallecimiento del papa Francisco, ocurrido esta mañana a las 7:35 horas (tiempo de Roma), destacando su legado espiritual y pastoral para la iglesia universal y, en particular, para el pueblo tlaxcalteca.

“El Santo Padre ha vuelto a la Casa del Padre”, afirmó el obispo en un mensaje difundido este lunes. “Después de haber dedicado toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia, Cristo, nuestra esperanza, no lo defraudó”.

Salcedo Aquino recordó que los últimos días del pontífice, especialmente durante la reciente Semana Santa, estuvieron marcados por el sufrimiento, “asociado a la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo”, lo que dio aún más sentido a su partida durante la Pascua y en el contexto del Año Jubilar convocado por él mismo. “Un signo providencial”, señaló el prelado.

En su mensaje, el obispo de Tlaxcala destacó los múltiples aportes del papa Francisco: su insistencia en una iglesia en salida, su cercanía a los pobres y excluidos, su llamado a cuidar la casa común y su impulso hacia una iglesia sinodal, de puertas abiertas y en diálogo constante.

Especial gratitud manifestó por la canonización de los Santos Niños Mártires de Tlaxcala: Cristóbal, Antonio y Juan; llevada a cabo por el papa argentino en 2017. “Estamos profundamente agradecidos con él. ¡Gracias, papa Francisco!”, expresó.

El obispo concluyó encomendando el alma del pontífice a la virgen de Ocotlán y a San José, pidiendo que lo presenten como “siervo fiel y prudente” ante Jesucristo.