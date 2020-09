Las metáforas del gobierno federal en torno al cambio y la transformación profunda del país se están agrietando. “Los abrazos no balazos” semejan ahora una parodia de un presidente que vive en la eterna candidatura rumbo a la silla presidencial. Hoy el presidente electo parece haber perdido el pulso de la realidad, sobre todo, de las realidades sociales del país y sus demandas, olvidó deliberadamente los tiempos de espera que la ciudadanía en general tenía y apostó a la confianza de la solución a través de su voto, la expectativa, sin duda, fue alta.

Los tiempos de las regiones y del centro del país cambiaron y el presidente se quedó retrasado y en la inmovilidad de la decisión política, la realidad del presidente es una realidad que sólo existe en los pasillos, en las múltiples oficinas y en la recámara de Palacio Nacional en la que pernocta, en larga noche del sueño de los justos.

Las múltiples ventanas del Palacio Nacional no alcanzaron, los ojos del presidente las estrecharon, sólo observa hacia dentro, y desde adentro, desde el escritorio, salones y jardines suele informar, dialogar e impartir clases de una historia obtusa.

Las metáforas del “pueblo bueno”, del “pueblo sabio”, no alcanzan ya para explicar ni para reducir la realidad, para convencer a los súbditos de que la enfermedad crónica de los y las mexicanas está estallando en focos de una digna rabia. El daño estructural a la paciencia, esperanza y atención a las múltiples demandas de la población surgen hoy con acciones cada vez más directas, no son nuevas manifestaciones y, por supuesto, no emergen del pueblo malo, del pueblo manipulado, no vienen de la derecha, de los conservadores ni de los fifís, la ciudadanía está surgiendo en condiciones nuevamente adversas, en la inanición y el estigma.

Chihuahua y la movilización masiva en defensa del agua y la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por madres de hijos e hijas desaparecidas, violentadas en conjunto con algunas contingentas feministas, son una prueba más de la ausencia de la voluntad y disposición del Estado mexicano para satisfacer apenas algunas de las demandas más apremiantes: verdad, justicia, no impunidad y la intervención del Ejecutivo y sus aparatos de Estado para frenar el saqueo de los recursos de la nación.

Las agendas, todas, no esperan más, no puede caber una vez más la procastinación del gobierno federal ante ello, la izquierda en el poder, si es una real izquierda, no debe alejarse de las necesidades más apremiantes de su población, más si estas demandas tienen un carácter histórico y siguen vigentes.

Las metáforas del presidente, esas que sirven como pilar de la Cuarta Transformación, comienzan a degradarse, la realidad que pretendían cubrir con una retórica amistosa se impone y exige acciones, diálogo y soluciones inmediatas.

La digna rabia ha demostrado que el talón de Aquiles del presidente es la realidad, esa realidad que no puede controlar, esa realidad evadida y que ha sido recubierta por una retórica amañada. El talón de Aquiles del presidente es esa realidad que no puede metaforizar.

Hoy el presidente electo parece haber perdido el pulso de la realidad, sobre todo, de las realidades sociales del país y sus demandas, olvidó deliberadamente los tiempos de espera que la ciudadanía en general tenía y apostó a la confianza de la solución a través de su voto, la expectativa, sin duda, fue alta.

[email protected]