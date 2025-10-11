DIF de Tlaxcala capital realizó con éxito jornada gratuita de entrega de lentes

El ayuntamiento de Tlaxcala, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), llevó a cabo con éxito una jornada de entrega gratuita de lentes, en beneficio de cerca de 300 personas de distintas comunidades y colonias de la capital.

Esta acción forma parte del trabajo permanente del gobierno municipal, que preside Alfonso Sánchez García, el cual busca atender las necesidades más sensibles de la población, en especial de los sectores que más lo requieren, en este caso que padecen de vista cansada.

Cabe destacar que este tipo de jornadas se realizan con el propósito de mejorar la salud visual y la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, al facilitar el acceso a herramientas que fortalecen su bienestar y su desempeño en actividades cotidianas.

Esta labor fue posible gracias al respaldo del Sistema Estatal DIF (Sedif), instancia que coordinadamente con el municipio de Tlaxcala impulsa programas sociales para que lleguen de manera directa y oportuna a la ciudadanía.