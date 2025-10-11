Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

DIF de Tlaxcala capital realizó con éxito jornada gratuita de entrega de lentes

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), llevó a cabo con éxito una jornada de entrega gratuita de lentes, en beneficio de cerca de 300 personas de distintas comunidades y colonias de la capital.

- Anuncio -

Esta acción forma parte del trabajo permanente del gobierno municipal, que preside Alfonso Sánchez García, el cual busca atender las necesidades más sensibles de la población, en especial de los sectores que más lo requieren, en este caso que padecen de vista cansada.

Cabe destacar que este tipo de jornadas se realizan con el propósito de mejorar la salud visual y la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, al facilitar el acceso a herramientas que fortalecen su bienestar y su desempeño en actividades cotidianas.

Esta labor fue posible gracias al respaldo del Sistema Estatal DIF (Sedif), instancia que coordinadamente con el municipio de Tlaxcala impulsa programas sociales para que lleguen de manera directa y oportuna a la ciudadanía.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Defensa reconoce a 23 Zona Militar por destacada coordinación con las dependencias en materia de seguridad

La Redacción -
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hizo extensiva una felicitación a la Comandancia de la 23 Zona Militar y a las autoridades federales...

Gobierno del estado rendirá homenaje al escritor Miguel N. Lira en el 120 aniversario de su natalicio

La Redacción -
En el marco de la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala y con motivo del 120 aniversario...

“La Feria de Ferias Tlaxcala 2025” invita a participar en sus concursos de gateo, danzón y carrera de botargas

La Redacción -
La “Feria de Ferias Tlaxcala 2025” lanzó las convocatorias para tres de sus concursos más esperados: gateo, danzón y carrera de botargas, eventos que...

Más noticias

Lluvias ocasionan la muerte a 24 personas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

La Jornada -
Las lluvias de las últimas horas han dejado 24 personas sin vida en cuatro estados: 16 en Hidalgo, cinco en Puebla, dos en Veracruz...

Sheinbaum se reúne de forma virtual con su gabinete ante emergencia por lluvias

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió de manera virtual con integrantes de su gabinete y con seis gobernadores para atender la...

Identifican al ‘dragón espada’, nueva especie de reptil marino prehistórico

La Jornada -
Londres. Investigadores británicos identificaron una nueva especie de reptil marino prehistórico de la familia de los ictiosaurios, el "dragón espada de Dorset", anunció este...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025