Dictará Cuéllar medidas para el regreso seguro a clases; esperará reunión con el sector salud 

La gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros aseguró que su futura administración ya tienen contempladas una serie de acciones y medidas para implementar con el regreso a clases escolares, pero éstas deberán esperar hasta realizar una evaluación conjunta con el gobernador en funciones, Marco Antonio Mena Rodríguez.

Cuéllar Cisneros, quien asume funciones el próximo 31 de agosto, sostuvo que si bien cuenta ya con propuestas para atender este tema, todavía corresponde al gobierno de Marco Mena tomar las decisiones al respecto, por lo que el próximo jueves sostendrá, a petición suya, una reunión con el mandatario saliente y con el Consejo Estatal de Salud para “tomar las decisiones que se deban adoptar”.

“Nosotros nos hemos sentado muchísimo, porque es algo que nos preocupa (el regreso a clase y las condiciones sanitarias), por eso le pedí al GOBERNADOR que me hiciera el favor de invitar al Consejo de Salud, porque es él que tiene la facultad todavía y eso me preocupa mucho, porque tenemos que ir viendo; nosotros estamos adelantados con el tema, pero debemos esperar, por eso es que le pedí que pudiera convocar al Consejo y ese día estaremos evaluando y decidiremos”, dijo en entrevista al término de la presentación del libro “500 años, la visión de los vencedores”, de la autoría del diputado federal y local electo, Rubén Terán Águila.

La gobernadora electa sostuvo que ella, junto con su equipo de trabajo ya tienen algunas directrices y acciones prevista a implementar, pero muchas de éstas dependerán de la información y del resultado de la reunión que sostengan con la administración estatal, y “por eso no puedo adelantar nada; tenemos una estrategia, pero primero la quiero compartir con quienes todavía en este momento están siendo responsables del regreso a clases”.

Abundó: “Es un hecho que el gobierno saliente ya avisado que va haber un regreso a clases y nosotros nos vamos a enfocar a partir del jueves para dar diferentes alternativas y toda una serie de organización para llevar a cabo… no quiero hablar de eso hasta después del jueves, después de la reunión con el Consejo Estatal de Salud”.

Por otra parte, tras asegurar que los nombres de quienes habrán de integrar su gabinete todavía no están definidos en su totalidad “y puede haber cambios”, informó que el próximo viernes o quizá hasta el lunes próximo dará a conocer a las mujeres y hombres que acompañarán en su administración.

“Ya tenemos nombres, ya estamos en esa parte. El día jueves vamos a tener una reunión y a partir de ahí vamos a dar a conocer los nombres”, sostuvo al tiempo que puntualizó que algunos nombres que se han dado a conocer en los medios de comunicación son “cierto”, pero hay posiciones en direcciones, secretarías y espacios que “no están definidos”.

Es más, aseguró que no todos los personajes que fueron designados para trabajar en el proceso de entrega-recepción que lleva acabo con la administración saliente serán designados como titulares de alguna dependencia, porque “el que me hayan hecho el favor de acompañarme no quiere decir que se vayan a quedar en esas áreas específicas; todavía se pueden hacer algunas modificaciones y estamos en eso”.