Dictamina Comisión de Finanzas y Fiscalización el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026

La Redacción

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXV Legislatura, que preside el diputado Bladimir Zainos Flores, dictaminaron por unanimidad el Presupuesto de Egresos 2026. El análisis realizado por la Comisión tuvo como eje generar bienestar para la población, reducir los niveles de pobreza, mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la creación de empleos dignos, bajo el principio de equilibrio presupuestal entre los ingresos y egresos del estado.

La Comisión consideró que la propuesta gubernamental cumple con la disciplina financiera, la responsabilidad hacendaria y los criterios de transparencia establecidos en la ley. Por ello, el Dictamen del Presupuesto de Egresos fue emitido en sentido aprobatorio, al reconocer que para 2026 se robustecen los pilares del gasto social en materia de salud, educación, seguridad, obra pública, movilidad y mejora de servicios, además de garantizar la asignación de recursos a los municipios, a los Poderes del Estado y a los organismos autónomos.

Tras su aprobación, el Dictamen fue remitido al diputado presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política y a la titular de la Mesa Directiva del Congreso, con el propósito de que continúe el proceso legislativo correspondiente.

