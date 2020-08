Esperan dictamen de la UACh para continuar proyecto solar en áreas con vegetación en Malpaís

Hasta que no haya un dictamen del estudio que especialistas de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) realizan, no se ejecutarán trabajos del proyecto Parque Solar Nueva Xcala en Monte Malpaís en Calpulalpan, según el acuerdo entre ejidatarios y representantes de la empresa Engie.

Este trato se realizó en reunión celebrada el martes pasado en la Casa Ejidal, informó Orlando Balderas, historiador e integrante del grupo de académicos que apoya el movimiento en defensa de ese monte considerado ecosistema único del Altiplano.

Comentó que su ingreso a esa cónclave fue defendida por los propios ejidatarios, ya que el comisariado (Mauricio Hernández) y otras personas “me querían sacar, así como al hijo de uno de los agricultores asistentes”.

Acentuó que hay “una oposición” por parte de las autoridades ejidales y de la compañía “a que la ciudadanía opine” sobre este asunto. Sin embargo, comentó que en la parte exterior de la sede de esa reunión, fueron colocadas mantas con frases de protesta contra las acciones de “destrucción” de fauna, flora y vestigios prehispánicos en Malpaís.

Expuso que por el momento Engie hará trabajos en algunas áreas donde no hay árboles ni vegetación “y el que tiene mayor plantación no se va a tocar hasta que no se tengan resultados del análisis de investigadores de Chapingo”.

Pero las autoridades ejidales de San Antonio Calpulalpan y la empresa ya tenían la intención de cercar todo el Polígono II donde se van a instalar los paneles solares; sin embargo, los ejidatarios se opusieron.

En la reunión también participaron representantes del ayuntamiento de Calpulalpan, quienes se concretan a fungir como mediadores, “aunque en realidad solo van a escuchar y de repente dan alguna opinión“, indicó.

Consideró que los servidores públicos municipales han mostrado una postura a favor de la empresa Engie, pues hasta ahora no han realizado ninguna propuesta enfocada a la revisión de los trabajos que esa compañía ejecuta.

Dijo que da la impresión que este tipo de reuniones se efectúan “para hacer tiempo”, pues no se elaboró ninguna minuta, por lo que los acuerdos sólo fueron de palabra. Por parte de la empresa acudió un encargado de la obra “y supuestos especialistas” en diversas materias como la forestal. Ahí –resaltó–, se rechazó la propuesta “de cambiar a tierras parceladas la instalación de paneles solares, para no afectar a Malpaís”. El lunes próximo será celebrada otra sesión, agregó.