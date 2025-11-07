Diálogo con acuerdos a favor de productores del campo tlaxcalteca

El gobierno del estado de Tlaxcala, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, en estrecha coordinación con el gobierno de México, logró avanzar en la atención de las demandas del sector agrícola que derivaron en bloqueos carreteros y ferroviarios en la entidad, privilegiando el diálogo, la conciliación y la paz social.

- Anuncio -

Tras varios días de trabajo interinstitucional, este jueves se llevó a cabo una mesa de diálogo encabezada por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), Julio Berdegué Sacristán, en la que participaron autoridades estatales, federales, y representantes de los productores de los municipios de Muñoz de Domingo Arenas, San Lucas Tecopilco y Xaltocan, donde se acordó que todos los acuerdos y beneficios son para todas y todos los agricultores del estado.

Un grupo de productores decidió no participar en la reunión de hoy, pese a estar invitados; no obstante, el diálogo sigue abierto para todo el sector campesino.

Durante la reunión, se abordaron todos los puntos de la agenda presentada por los productores, entre ellas, la recepción total de la producción de maíz a granel, el pago de subsidios pendientes de trigo de los ciclos PV 2022 y PV 2023, así como apoyos para diésel, fertilizantes y seguro agrícola.

- Advertisement -

Entre los acuerdos, se destacan: la recepción del maíz a granel por parte de Alimentación para el Bienestar, con la verificación técnica de una bodega ubicada en el municipio de Atlangatepec, cuyo arrendamiento será cubierto por el gobierno del estado a partir de enero de 2026; la integración de 300 expedientes de productores para su revisión y registro en el sistema federal, y la verificación de la documentación de tenencia de la tierra, a fin de facilitar la acreditación de la propiedad de las parcelas.

Asimismo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se comprometió a convocar una reunión con FIRA y el intermediario financiero ACREIMEX para detallar la estrategia Cosechando Soberanía, que ofrece créditos con tasa preferencial y acceso a seguro agrícola para pequeños y medianos productores.

De igual forma, se informó que continúa operando el programa Fertilizantes para el Bienestar, con un presupuesto nacional de 17 mil millones de pesos, y que el esquema de Precios de Garantía seguirá beneficiando a los productores.

- Advertisement -

Finalmente, se acordó una reunión de seguimiento en la primera quincena de enero de 2026, con el objetivo de evaluar los avances de los compromisos establecidos.

El gobierno estatal reafirma que el diálogo, la coordinación institucional y la voluntad de acuerdos son las herramientas más efectivas para mantener la paz social y fortalecer al campo, base del desarrollo de Tlaxcala.