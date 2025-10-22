Miércoles, octubre 22, 2025
Dialoga Lorena Ruiz con integrantes de la colectiva 50+1 Capítulo Tlaxcala sobre agenda de género

La Redacción

En el Salón Blanco del Congreso del estado, la diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas de la LXV Legislatura, sostuvo una reunión con mujeres integrantes de la colectiva 50+1 Capítulo Tlaxcala, con el objetivo de recibir y analizar un documento que contiene consideraciones respecto al impacto en la normatividad estatal, sobre las causas que afectan a la población femenina en la entidad.

Ruiz García manifestó su respaldo al tema y agradeció la presencia de las integrantes de la citada colectiva. Refrendó su compromiso, como presidenta de la comisión citada, de atender las consideraciones que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha emitido para México y su adaptación local en Tlaxcala.

Por su parte, las integrantes de la colectiva expusieron diversos temas, entre los que destacaron orientar la política tlaxcalteca de fomento agropecuario con perspectiva de género, eliminar los estereotipos en las leyes locales e incluir la socialización de las leyes en los artículos transitorios de las iniciativas aprobadas que buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres del estado.

Las activistas por los derechos de las mujeres consideraron que este documento constituye una “guía amplia” que puede fortalecer la agenda legislativa de las diputadas del Congreso del estado. Compartieron además testimonios personales con los que la diputada Lorena Ruiz coincidió, al asegurar que se buscará difundir estas consideraciones para promover una agenda con perspectiva de género que empodere a las mujeres y que resalte la cooperación entre la sociedad civil y las autoridades.

