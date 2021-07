Diagnóstico sobre condiciones de planteles para regreso a clases, tiene entre 80 y 90 por ciento de avance: SEPE 

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) tiene ya un avance de entre el 80 y 90 por ciento del diagnóstico de la infraestructura y de los servicios en que se encuentran los planteles de enseñanza, el cual dará la pauta para subsanar las deficiencias y ponerlas en condiciones para el regreso a las clases presenciales que se prevé a partir del ciclo 2021-2022 que se pondrá en marcha en agosto próximo.

De inicio, el titular de la dependencia, Roberto Lima Morales adelantó que algunas de las acciones que deben hacerse de manera prioritaria tienen que ver con el lavado de cisternas y atener la infraestructura hidráulica y sanitaria, a efecto de que la comunidad escolar tenga la posibilidad de cumplir con los protocolos de prevención de contagios de Covid-19.

A la par de estas acciones de acondicionamiento de las instalaciones de enseñanza, el funcionario subrayó la necesidad de también comenzar a diseñar las estrategias de atención a los grupos de estudiantes.

Lima Morales comentó que el diagnóstico es realizado por el personal docente y de apoyo, quienes desde la semana pasada están acudiendo a los planteles para el cierre del ciclo 2020-2021, que, de acuerdo con el calendario escolar oficial autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, concluye el próximo viernes 9 de julio.

En este momento, agregó:

“Tenemos, si no en su totalidad, 80 o 90 por ciento del diagnóstico de toda la infraestructura educativa, son daños menores que tenemos que atender con mucha oportunidad. Lo prioritario en este momento es hacer el lavado de cisternas, la infraestructura hidráulica y sanitaria”.

De acuerdo con el también director general de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), con esas medidas:

El funcionario sugirió a la comunidad escolar comenzar “a pensar en ese posible regreso a las aulas”, si bien atajó que esto dependerá de las condiciones “que nos marque el semáforo de contingencia y, con ello, tener nosotros los cuidados necesarios”.

“Es importante también que sigamos manteniendo los protocolos en estos momentos, no debemos descuidarlos, porque la enfermedad de Covid-19 no se ha ido. Si bien es cierto que la totalidad de las maestras y los maestros están vacunados, también lo es que pandemia no ha parado”, advirtió.

“Tenemos que actuar con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, con compromiso, pero, sobre todo, con los cuidados necesarios”, expuso.