Día del niño sin comida chatarra; DIF y SEPE impulsan festejos con paquetes saludables

A cinco días de celebrarse el día del niño, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) y la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), a través del programa Vida Saludable, buscan cambiar el tradicional festejo cargado de comida chatarra por una celebración que priorice la nutrición infantil.

Lo anterior lo expuso la nutrióloga del área de Orientación y Educación Alimentaria del Sedif, Dianeyth Tonix Rugerio, quien destacó que ya se han propuesto alternativas saludables a las instituciones educativas para mantener el enfoque alimenticio, incluso en fechas festivas.

Desde marzo, señaló, han intensificado esfuerzos para mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes a través de visitas a escuelas, pláticas con padres y talleres con alumnos, donde se les enseña el impacto del consumo frecuente de alimentos ultraprocesados.

En cuanto a la celebración del día del niño, muchas escuelas ya han sido informadas sobre cómo adaptar los aguinaldos. La idea es mantener “el colorido y la diversión de los dulceros”, pero con alimentos como brochetas de frutas, palomitas naturales o un mix de semillas. “Una alegría, por ejemplo, puede ser más nutritiva, tradicional y hasta más económica”, dijo Tonix Rugerio.

Comentó que la respuesta de las escuelas ha sido variada. Algunas ya están comprometidas con esta nueva dinámica, mientras que otras aún están en proceso de adaptación. “Los directores no se lo habían planteado, pero ya lo están considerando. Es un buen momento para dar el paso”, apuntó.

Asimismo, Tonix hizo un llamado a los padres para replicar estos esfuerzos en casa. “Está bien salir en familia a festejar, pero no necesariamente se tiene que comprar el combo jumbo del cine, es importante medir las porciones”.

Por otro lado, señaló que “hay padres de familia que sí se nos han acercado, sobre todo porque dicen: ‘Es que mi pequeñito no come si no le doy después el dulce’. Pero ¿por qué el dulce necesariamente?”, relató Tonix. Ante ello, promueven reemplazar azúcar refinada con frutas naturales y opciones atractivas como frutas deshidratadas, “porque como tienen color, los pequeñitos se van por lo visual”.

En talleres lúdicos, los menores han mostrado mayor conciencia sobre los efectos negativos de la comida chatarra. “Les decimos lo que hace una bebida azucarada en su sistema óseo, y se quedan impactados. Eso los hace reflexionar sobre lo que le puede hacer otro producto al resto de su cuerpo”, explicó la nutrióloga.

Una estrategia reciente para monitorear los avances del programa Vida Saludable es que acuden a las instituciones a medir y pesar a los alumnos para detectar casos de sobrepeso u obesidad. Con base en estos datos, se dan recomendaciones puntuales a los padres.

A pesar del poco tiempo desde su implementación que comenzó a finales de marzo, ya hay resultados. “Varios alumnos nos han dicho: ‘Yo ya como saludable, ya como bien, y por eso ya no me duermo en clase’”, compartió Tonix.

Finalmente, enfatizó que lo importante es empezar, aunque sea con pequeños cambios. “En el momento menos pensado, ese mínimo cambio se convierte en un hábito saludable. No es solo decir ‘sí o no’, es informarse, leer etiquetas, ser conscientes”.