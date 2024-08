Devela ayuntamiento capitalino y senadora Rivera busto de Xicohténcatl Axayacatzin

Tlaxcala, su riqueza e historia han sido revindicadas y se han dignificado a nivel nacional, aseguró la senadora de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, en el marco de la develación del busto de Xicohténcatl Axayacatzin en el patio principal del ayuntamiento de la capital del estado.

Ahí, la alcaldesa de la ciudad de Tlaxcala, Maribel Pérez Arnas reconoció y exaltó el valor histórico para México y los tlaxcaltecas, el valor, ejemplo y labor del guerrero Xicohténcatl Axayacatzin

Ante autoridades militares, sociedad, e integrantes del cabildo de la capital, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República enfatizó que la develación de este busto debe recordar a los tlaxcaltecas el orgullo de sus orígenes, además, de que se trata de “una acción de justicia histórica que ayudan a reflexionar sobre la identidad de las y los tlaxcaltecas, así como de las y los mexicanos…él es de resistencia, así como de capacidad para entender la complejidad de su tiempo y de disposición para tomar decisiones difíciles, por lo que es un ejemplo de liderazgo”.

Abundó que Xicohténcatl Axayacatzin es ejemplo de resilencia y resistencia que hoy debemos ejercer los tlaxcaltecas y mexicanos, porque “si no te rindes ante el poder, sino te rindes ante la corrupción y si no te rindes ante el olvido, no debemos doblegarnos a nada, por eso estamos aquí, para que todos los días cuando vengan a este lugar y vean la actitud de Xicoténcatl, los recordemos”.

No obstante, lamentó que hasta ahora no se haya valorado justamente la imagen y el legado de este guerrero, sobre todo entre los propios tlaxcaltecas, pues “qué nos pasó, donde nos perdimos, si este pueblo tendría que ser y deberá ser un ejemplo nacional ante todo, si no te rindes ante los extranjeros no te debes arrodillar a nadie.

Por ello, la senadora Ana Lilia Rivera anunció que emprenderá una campaña que va a recorrer los 60 municipios de la entidad, que se llama “Tlaxcala eterna, eterna porque ese es nuestro tamaño, eterno como el ejemplo de Xicoténcatl, eterno como el ejemplo de las 400 familias que salieron de nuestro estado, abandonando su tierra, su familia y su entorno para la ir a la construcción de lo que hoy es nuestro país. Somos grandes, somos enormes y debemos llevar su legado a todos los sitios”.

Por su parte, Citlalli Xochitiotzin Ortega, presidenta de la fundación Xochitiotzin, afirmó que el joven guerrero de Tlaxcala es ejemplo de superación, de entrega en la defensa de su pueblo e inspiración en el nacimiento de una nueva conciencia de dignidad para México.

En tanto, la presidenta municipal, Maribel Pérez Arenas agradeció el respaldo y convicción de la senadora Ana Lilia Rivera por reivindicar la figura e historia de Tlaxcala, pues “Xicohténcatl hijo es en honor de un hombre noble, visionario y estadista que forjó lo que hoy somos no solo como estado, sino como nación”.

Por ello, hizo un llamado a la sociedad tlaxcalteca a seguir el ejemplo el del indómito guerrero a fin de que sus valores marquen la pauta de quehacer de la población, en su vida democrática, social y de trabajo de superación, “pues con vidas como la de él, Tlaxcala capital es el origen de México”, apuntó la presidenta municipal.