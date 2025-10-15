“Detrás de cada títere hay un pedazo de corazón de Tlaxcala”: Lorena Cuéllar; inauguran 40º Festival Internacional de Títeres

“Enseñemos a nuestros hijos que detrás de cada títere hay una historia, una emoción, un pedazo de corazón, pero sobre todo un pedazo de corazón de Tlaxcala”, señaló la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, durante la inauguración del 40º Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda” este martes, donde además subrayó el valor del legado artístico que distingue al estado y pidió a las familias transmitir ese amor por la cultura a las nuevas generaciones.

Cuéllar destacó que Tlaxcala fue pionera en América Latina al crear este festival, que por cuatro décadas ha reunido a compañías de más de 30 países. “Durante 40 años, el Festival Internacional del Títere ha dado alma a la cultura de nuestro pueblo. Tlaxcala fue pionera al crear este festival”, señaló.

La mandataria recordó que el festival es también una expresión de inclusión y acercamiento social. “Desde el inicio de esta transformación decidimos que la cultura debía llegar a todos lados sin distancias ni privilegios. Esa es la verdadera esencia de este festival, acercar el arte al corazón del pueblo”, dijo.

Evocó a los hermanos Rosete Aranda, originarios de Huamantla, quienes en el siglo XIX dieron vida a una de las compañías de títeres más reconocidas de México. “Con su talento, con su humor y creatividad, llevaron los títeres a plazas, ferias y teatros de todo el país, convirtiéndolos en una forma de arte popular que enseñaba, divertía y hacía pensar a nuestros niños”, afirmó.

Por su parte, Karen Álvarez Villeda, titular de la Secretaría de Cultura (SC), celebró el compromiso del gobierno estatal con la preservación de la memoria titiritera. “Es una alegría encontrarnos hoy para celebrar cuatro décadas del festival más entrañable que tenemos en Tlaxcala. Le agradecemos, gobernadora, el empeño que ha puesto para impulsar este festival y todo el acervo de títeres que tenemos en el estado”, expresó.

La funcionaria adelantó que parte del acervo histórico será recuperado para volver a Huamantla. “Gracias a la ayuda de la gobernadora estamos recuperando parte de los títeres Rosete Aranda que van a regresar próximamente a Huamantla”, anunció.

Álvarez Villeda reconoció también el esfuerzo de los municipios que se suman a esta edición del festival. “Estamos colaborando con casi todos los rincones de Tlaxcala”, señaló. A este festejo se suman Chiautempan, Apetatitlán, Teolocholco, Cuaxomulco, Ixtenco, Contla, Zacatelco y Texoloc, entre otros.

En su intervención, Ignacio Tapia Echávarri, titular del Museo Nacional del Títere (Munati), destacó que el festival es un referente y una manifestación viva de la identidad tlaxcalteca. “El Festival Internacional de Títeres de Tlaxcala es el más longevo del país y el segundo más antiguo de América Latina”, puntualizó.

Tapia recordó que el evento nació en 1983 gracias a la visión de Alejandro Jara y Guadalupe Alemán, con la participación de grandes maestros del arte titiritero. “Este festival ha contribuido al renacimiento de una tradición de profundas raíces en Tlaxcala. Hoy, 34 grupos titiriteros deambulan por el mundo mostrando su habilidad y talento, llevando el nombre de Tlaxcala hasta los escenarios más recónditos”, subrayó.

El director del Munati anunció que esta edición, denominada “Festival de los Festivales”, reúne a 12 festivales nacionales y dos internacionales, provenientes de España y Canadá. “Tendremos 60 funciones en 20 municipios, con la participación de tres grupos internacionales, 11 nacionales y 22 locales”, detalló.

Finalmente, Tapia adelantó que se recuperará el tradicional desfile “Titereteando Ando”, que llenará las calles de Huamantla el próximo 19 de octubre.