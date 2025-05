Detrás de cada medalla en la Olimpiada Nacional Conade 2025 está el trabajo de un equipo multidisciplinario que contribuye al éxito de los atletas

Detrás de cada selectivo que participa en la Olimpiada Nacional Conade 2025, hay un grupo multidisciplinario que supervisa la salud física y emocional de los atletas, para ayudarles a alcanzar sus objetivos, incluyendo una medalla de oro, reconoce Mario González Rodríguez, fisioterapeuta de la delegación de Yucatán.

“En particular, el trabajo del fisioterapeuta es relevante al momento de las competencias, tenemos un trabajo resolutivo. Hacemos lo posible porque la lesión no sea un factor para que no puedan desarrollar su competencia. Se les hacen vendajes, estiramientos, electroterapia, inmovilizaciones, diferentes tipos de herramientas que la fisioterapia tiene para ofrecerle al atleta y que pueda desempeñarse”, dijo.

La valía del equipo multidisciplinario ha demostrado resultados antes, durante y después de las competencias. “Durante el evento siempre estamos pendientes de todos los atletas de la delegación que estén compitiendo y posterior al evento normalmente hacemos un trabajo de atención que puedan necesitar. En el caso del médico, vigila la salud de los deportistas, sobre todo el tema de alimentación o algo que se presente”, añadió.

Michelle Alejandra Castillo Aviña, fisioterapista, llegó con el representativo de tenis de Jalisco; explica que, dependiendo de la disciplina, hay distintos tipos de lesiones. “Por ejemplo, ahorita estamos en tenis, aquí lo que solemos tener sobre todo es el cansancio muscular en los atletas por la sobre exigencia y aparte el estar debajo del sol teniendo partidos constantemente, para ellos es muy cansado, se llegan a fatigar mucho, entonces yo lo que tengo que hacer es recuperar al atleta para que en el siguiente partido él pueda jugar bien y no se sienta cansado”.

Su experiencia en fisio abarca la atención a atletas de deportes de combate y artísticos. “Por ejemplo, al terminar el partido se acercan conmigo para que les dé su recuperación que consiste en estiramientos, masaje con hielo, hidratación, y dependiendo, lo que vaya surgiendo un dolor en la muñeca o algo así, lo vamos checando y lo vamos resolviendo”, explicó.

Saraí Alonso Villalpando, fisioterapeuta de la delegación de Guanajuato, integrada por seis tenistas, recalcó la importancia del equipo multidisciplinario. “Que bien que ya se ve más toda esta parte del equipo multidisciplinario. Antes creo que no se veía tanto la participación del fisio, de nutriólogos, de psicólogos deportivos, o sea, creo que es muy bueno a dónde va el deporte”, reiteró.

Agregó que en esta disciplina hay algunas lesiones que prevalecen mucho; por ejemplo, la epicondilitis, el famoso codo de tenista, lesiones en muñeca y en hombro. “Esas son de miembros superiores. De miembros inferiores a veces hay alguna tendinopatía de Aquiles o incluso algún desgarre del tendoncito. En la primera etapa de atención se baja el dolor para recuperar la movilidad y la fuerza, para evitar que el problema siga creciendo”, enfatizó.

Claudia Mancilla Gómez, tenista de la categoría 16 de la delegación de Yucatán, reconoció la participación del equipo multidisciplinario para atenderlos en el momento en que se requiera, “la verdad creo que está muy padre que tengamos esta oportunidad de que vengan a acompañarnos porque realmente en algún momento que tengamos algún tipo de dolor o lesión ellos nos ayudan a poder seguir compitiendo”, afirmó.

Omar Alejandro Sauce Zepeda, tenista de Jalisco, de la categoría 16 varonil, enfatizó la importancia de quienes les dan acompañamiento en materia de salud física. “Es muy importante, ya que gracias a ellos, por ejemplo, el fisio nos cuida mucho, por ejemplo, antes de jugar o si tenemos algún dolorcito o algo, ellos nos ayudan mucho y es un gran apoyo también para nosotros”, recalcó.