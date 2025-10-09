Detiene SSC a cuatro sujetos por portación ilegal de arma de fuego en Zacatelco

Como parte de las acciones permanentes para combatir la incidencia delictiva y preservar el orden público, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó la detención de cuatro personas por el presunto delito de portación ilegal de arma de fuego, así como por la posesión de diversos objetos que representan un riesgo para la seguridad de la ciudadanía.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Zacatelco, durante un recorrido preventivo sobre la calle Allende de la Primera Sección, cuando elementos de la Dirección de Investigación de la SSC fueron abordados por una persona del sexo masculino, quien señaló a cuatro sujetos que viajaban a bordo de un vehículo marca Nissan, tipo Versa, color blanco, que momentos antes lo habrían amenazado con un arma de fuego.

Ante esta situación, policías estatales iniciaron una persecución y lograron darles alcance metros adelante. Tras marcarles el alto y realizar una inspección preventiva conforme a los protocolos establecidos y con pleno respeto a los derechos humanos, se localizó en el interior del vehículo un arma de fuego calibre .22, dos objetos óptimos para agredir (réplicas de arma de fuego), un arma punzocortante, dos cargadores y 54 cartuchos de diferentes calibres.

Al solicitar la documentación correspondiente que acreditara la legal posesión del arma y los cartuchos, los sujetos no pudieron presentar ningún permiso válido. Por ello, al estar ante un hecho constitutivo de delito, quienes se identificaron como Kevin N., de 22 años de edad; Abed N., de 33 años; Leonardo N., de 25 años; y Jessica N., de 29 años, fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente para los trámites legales correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que continuará fortaleciendo su presencia operativa en el estado y mantiene firme su compromiso de garantizar la seguridad, el orden y el estado de derecho en todo el territorio tlaxcalteca, actuando con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para asegurar que ningún hecho delictivo quede impune.