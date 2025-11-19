Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Detiene policía capitalina a presunto ladrón y recupera motocicleta con reporte de robo

La Redacción

Gracias a una rápida intervención de elementos que realizaban patrullaje preventivo en la calle 20 de Noviembre, a la altura de Diego Muñoz Camargo, la policía municipal de Tlaxcala detuvo a un presunto ladrón y aseguró una motocicleta con reporte de robo vigente.

- Anuncio -

Durante su recorrido, los oficiales detectaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta sin casco, sin placas y a exceso de velocidad, por lo que se les indicó detener su marcha para realizar la revisión correspondiente.

Al consultar el número de identificación vehicular (NIV) con el área de UDAI, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo desde 2023 en el estado de Puebla. Ante esta situación, los elementos procedieron a la detención del conductor y posteriormente aseguró la motocicleta y la puso a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal.

La acción forma parte de las labores permanentes de vigilancia y prevención que realiza la policía municipal para mantener la seguridad en la capital y proteger el patrimonio de la ciudadanía.

- Advertisement -

Gracias a la actuación oportuna de los oficiales, se logró inhibir un posible delito y fortalecer la recuperación de vehículos robados en coordinación con instancias estatales y federales.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Pérdidas diarias por bloqueos carreteros en Puebla pueden ascender a 8 millones de dólares: Sedetra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En Puebla, las pérdidas provocadas por bloqueos carreteros pueden ascender a 8 millones de dólares diarios, según cálculos oficiales de la Secretaría de Desarrollo...

SEPE destinará un millón de pesos para impulsar Sistema Estatal de Investigadores en 2025

Dania Corona Muñoz -
El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández informó que el Sistema Estatal de Investigadores de Educación Básica...

Anuncia SEPE que se activarán horarios flexibles y clases a distancia por bajas temperaturas

Dania Corona Muñoz -
El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández anunció este miércoles un protocolo integral y flexible para enfrentar...

Más noticias

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Sedatu restituyó 9 mil hectáreas este año a pueblos originarios

La Jornada -
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó ayer que este año restituyó 9 mil hectáreas a pueblos originarios como parte de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025