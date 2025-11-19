Detiene policía capitalina a presunto ladrón y recupera motocicleta con reporte de robo

Gracias a una rápida intervención de elementos que realizaban patrullaje preventivo en la calle 20 de Noviembre, a la altura de Diego Muñoz Camargo, la policía municipal de Tlaxcala detuvo a un presunto ladrón y aseguró una motocicleta con reporte de robo vigente.

Durante su recorrido, los oficiales detectaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta sin casco, sin placas y a exceso de velocidad, por lo que se les indicó detener su marcha para realizar la revisión correspondiente.

Al consultar el número de identificación vehicular (NIV) con el área de UDAI, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo desde 2023 en el estado de Puebla. Ante esta situación, los elementos procedieron a la detención del conductor y posteriormente aseguró la motocicleta y la puso a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal.

La acción forma parte de las labores permanentes de vigilancia y prevención que realiza la policía municipal para mantener la seguridad en la capital y proteger el patrimonio de la ciudadanía.

Gracias a la actuación oportuna de los oficiales, se logró inhibir un posible delito y fortalecer la recuperación de vehículos robados en coordinación con instancias estatales y federales.