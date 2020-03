Determina Congreso suspender actividades hasta nuevo aviso por contingencia del Covid–19

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso local determinó suspender a partir del 18 de marzo sus actividades y los plazos legales de algunos procesos por tiempo indefinido, con la finalidad de reducir los riesgos de infección ante la pandemia del Covid–19.

Este martes, en sesión extraordinaria, los congresistas avalaron el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) que resolvió suspender las actividades de las comisiones internas, órganos directivos, acciones internas y en general las sesiones de pleno a partir de este miércoles 18 de marzo y hasta nuevo aviso.

La medida, explicaron, es con la finalidad de disminuir los riesgos que existen ante la contingencia del Coronavirus, por lo que “vamos a empezar este miércoles con la mayoría del personal, porque vendrán algunos para cumplir alguna actividad específica, pero la idea es que el jueves ya esté vacío”, explicó el presidente de la mesa directiva, Omar Milton López Avendaño.

Respecto a la decisión de dejar abierto el plazo para una posible reanudación de actividades, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) detalló que esa decisión obedece a que en una o dos semanas harán una evaluación con personal de la Secretaría de Salud (Sesa) del estado a fin de “conocer si no hay inconveniente regresar a trabajar a la brevedad posible, siempre y cuando haya pasado la contingencia”.

Antes, en la sesión ordinaria de este martes, el presidente de la Comisión de Salud, el petista Víctor Castro López aseguró que el gobierno del estado no está preparado para atender la contingencia sanitaria por el Covid–19; es más, aseguró que existe desabasto de medicamentos y deficiente atención en los diversos centros de salud del sistema.

En asuntos generales y a ritmo de la interpretación de la “Cumbia del Coronavirus” del grupo Mister Cumbia, el legislador reprodujo esa canción desde la tribuna del Poder Legislativo para asegurar que la pandemia no puede “tomarse a la ligera” y se quejó de que el Ejecutivo local carece de elementos para atender la contingencia.

“El gobierno no está preparado… me comentan que en Calpulalpan no hay ni vacunas, entonces no estamos preparados para un problema tan grave en el estado, hay que reconocerlo, el que se los diga es un mentiroso y un Pinocho, porque no es la verdad, no estamos preparados, yo sí exhortó a los presidentes municipales a cuidar los recursos, a no tener gastos demás, porque no sabemos cómo se puede venir esta epidemia que tenemos, no es ningún juego, no es para estar tomando vacaciones, es cosa sería; en Italia, España y Francia se estaban burlando del Coronavirus y ahora hasta sus muertos los tienen en su casa y no los pueden enterrar, porque estaban tomando de risa el Coronavirus, yo sí pido que en el estado se tomen cartas en el asunto y que no se simule que estamos bien”.