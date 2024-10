Detenido demanda de juicio político en contra de presidente del TJA y de ex magistrados

Diputados que integran la LXV Legislatura local mantienen detenida la solicitud de juicio político promovida en contra del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Tlaxcala, Elías Cortés Roa y de los ahora ex magistrados de ese órgano jurisdiccional, María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez.

En su calidad de presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del estado, Miguel Ángel Caballero Yonca dio a conocer que el cambio de legislatura provocó que el proceso de juicio político esté paralizado, pero vaticinó que en las próximas semanas este caso, como otros, será retomado.

“En cuanto tengamos el expediente parlamentario aquí en la Comisión pues ya, con gusto, nosotros vamos a darle trámite y hasta el momento, digamos que está todavía detenido por el cambio de legislatura, pero digamos que es como en los juzgados cuando te vas de vacaciones y no corre el término; entonces aquí es lo mismo”, detalló el congresista.

A pesar de que a finales del mes de abril de este año, el pleno del Congreso local inició con el desahogo del proceso de juicio político en contra de los integrantes del TJA, por presuntamente incurrir en actos y omisiones que atentaron contra el buen despacho de sus investiduras, el diputado local aseguró que aún no le ha sido turnado el expediente parlamentario.

“Aún no se ha turnado el expediente parlamentario en la Comisión de Juicio Político, entonces digamos que nosotros no tenemos de conocimiento porque llegó en su momento a la mesa directiva, fue leído, posteriormente se hizo la Comisión Especial y no ha sido turnada a la Comisión Instructora”, explicó el diputado que en la pasada legislatura también presidió la Comisión de Juicio Político.