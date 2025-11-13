Jueves, noviembre 13, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Detecta Profepa aprovechamiento ilegal de recursos forestales en Huamantla; clausura predio y asegura materia prima

Detecta Profepa aprovechamiento ilegal de recursos forestales en Huamantla; clausura predio y asegura materia prima
Guadalupe de La Luz Degante

Al detectar el aprovechamiento de recursos forestales no maderables sin cumplir la ley, concretamente de la especie palma, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio ubicado en el municipio de Huamantla y decomisó cuatro toneladas de esta materia prima.

A través de una visita de inspección, realizada el pasado 4 y 5 de este mes de noviembre, constató irregularidades en las actividades de aprovechamiento y la falta de diversos documentos requeridos para acreditarlas.

A través de un comunicado, la dependencia federal refirió que en el predio denominado “Las Palomas”, situado en la Ranchería de Torres de esa demarcación municipal, personal de la Profepa en Tlaxcala documentó las omisiones identificadas.

Por tanto, esta Procuraduría  aseguró 7.309 metros cúbicos de materias primas forestales no maderables de la especie Nolina Parviflora (palma),  equivalente a un volumen de aproximadamente 4.02 toneladas en estado físico seco.

Asimismo, el personal procedió a ejecutar la clausura total temporal de las actividades de aprovechamiento en dicho lugar, por no apegarse a lo establecido en la autorización otorgada por la autoridad ambiental.

Explicó que estas medidas se aplicaron con base en el  artículo 170 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, “quedando condicionadas a que la propietaria, representante legal o encargada del predio presente ante la Profepa en Tlaxcala la documentación que acredite la legalidad de las actividades”.

La persona responsable tendrá que mostrar los oficios originales de autorización expedidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los Programas de manejo forestal simplificado, las remisiones forestales y oficios de validación, y un informe anual de cumplimiento del programa de manejo, entre otros papeles.

Subrayó que el artículo 164 de esta ley, establece que el inspeccionado cuenta con cinco días hábiles para presentar documentos que subsanen o desvirtúen las irregularidades detectadas.

Además, señaló que esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente solicitará a la Semarnat la verificación de autenticidad de los oficios de autorización exhibidos durante la inspección e iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

Según el estudio de los investigadores Zenaida Reyes Bautista y Dante Arturo Rodríguez Trejo, en México esta palma se halla en zonas áridas y semiáridas de los estados de Hidalgo, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.

En su diagnóstico indican que estas plantas se utilizan ampliamente, pues las hojas de algunas especies se usan para hacer techados y varios tejidos, como canastos, y su fibra se utiliza en cordelería y para fabricar escobas de paja.

Por otra parte, en septiembre pasado la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet) dio a conocer que de octubre de 2025 a agosto de 2025, se habían ejecutado 79 acciones en la entidad, entre estas, 22 inspecciones a predios, nueve a centros de almacenamiento y transformación o aserraderos; tres a empresas con tratamiento fitosanitario y 34 a transporte de materias primas forestales.

Asimismo, informó que se habían llevado a cabo nueve recorridos de vigilancia y dos operativos especializados. Todas acciones en coordinación con instituciones federales y estatales.

Como resultado de estas labores, se clausuraron tres aserraderos e igual número de predios y se aseguraron precautoriamente cerca de 462 mil 969 metros cúbicos de madera, 35 vehículos, 10 herramientas y equipos y 0.6 toneladas de carbón y detención de presuntos responsables puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Citó que de acuerdo a un listado de la Semarnat, en el estado hay un registro de 70 aserraderos, de los cuales 54 están en operación, tres se encuentran inactivos, dos no fueron localizados y uno está clausurado por la Profepa.

