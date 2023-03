Detecta gobierno que particulares facilitan casas a polleros para alojar a migrantes: Segob

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández reveló que se ha detectado que particulares facilitan inmuebles a polleros para dar alojamiento a migrantes, pues casos de este tipo se han identificado en Ixtenco, Xaloztoc y Atlangatepec. Además, resaltó que en promedio se rescatan a 100 personas al día en la entidad, quienes ahora ya se trasladan más por carretera que en tren.

Estas personas son trasladadas a las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de Iztapalapa o Acayucan, en virtud de que en Tlaxcala sólo operan albergues temporales, sobre todo para atender a niños acompañados y no acompañados, “no son estancias de más de tres días”.

En entrevista, el funcionario dijo que una realidad es que ha aumentado el flujo de migrantes por el estado de Tlaxcala porque “se está utilizando como paso, lo tenemos detectado y se está atendiendo de manera coordinada”, por eso hizo un llamado a los ciudadanos para que no presten sus casas u otro tipo de instalaciones a los polleros con el fin de albergar temporalmente a los migrantes.

González Hernández resaltó que en promedio se rescatan a 100 migrantes por día, “algunos días más y algunos días menos, pues se han llegado a tener 130 o 140, a veces 20 y este miércoles el reporte fue de 26”.

“Ya no se utiliza tanto el tren, pero sigue siendo un medio y está estrechamente vigilado por Guardia Nacional el paso del tren para la detención de migrante. (El flujo de personas) hoy se está dando más por carretera y por el Arco Norte”.

Te puede interesar: Retención ilegal de los migrantes en la tragedia de Juárez

Cuestionado sobre las acciones a seguir en Tlaxcala luego del fallecimiento de 39 personas migrantes extranjeras, derivado de un incendio que se originó poco antes de las 22 horas del lunes 27 de marzo en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, González Hernández dijo que este tema ya se abordó en el seno del gobierno estatal.

“Estamos dentro del tercer anillo de atención y de rescate a los migrantes, se ha tenido en las últimas semanas una cantidad importante de rescate de personas migrantes que aprovechan la ubicación del estado para transitar esta parte, pero ha habido una coordinación con la oficina de Migración en el estado para que inmediatamente los migrantes que son rescatados se trasladen a otras estaciones porque aquí no tenemos el espacio y sí sería un riesgo tener una cantidad importante de migrantes aquí”, expuso.

Mencionó que no podía decir si los migrantes que son llevados a la oficina del INM en Tlaxcala quedan encerrados contra su voluntad, ya que “esa es una política del Instituto de Migración y las estaciones migratorias no están en Tlaxcala, sí tenemos un lugar de albergue, pero no una estación migratoria, por eso se trasladan a Iztapalapa, a Acayucan, Veracruz, y a otros lugares”.

Lo que sí admitió es que se han detectado casos en los que se prestan inmuebles para dar alojamiento a migrantes en el territorio estatal, “apenas hubo un cateo derivado de estas denuncias y se ha detectado que efectivamente hay personas que han venido facilitando sus casas u otro tipo de instalación para dar albergue temporal, pero esto se ha platicado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Migración, la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y el Ejército, para hacer el llamado a todos los ciudadanos de Tlaxcala para que no se presten a que haya este tipo de enganche por parte de los polleros que buscan los espacios para albergar temporalmente a los migrantes y que con ello haya consecuencias”.

En otro tema, dijo que el gobierno del estado no invertirá ningún recurso en la primera etapa de desarrollo del Autotren Tlaxcala, además subrayó que este nuevo sistema de transporte público no afecta a nadie, sino que “es un complemento a la movilidad y dará oportunidad a que los concesionarios ofrezcan un mejor servicio y haya una modernización del transporte terrestre”.

Lamentó que haya gente que no quiera ver el progreso y desarrollo del estado con proyectos de este tipo.

Para las otras dos etapas del proyecto del Autrotren “se verá cómo convenir y poder trabajar para cumplir con las tres etapas en este sexenio”. Los trabajos ya se pusieron en marcha en la ciudad de Tlaxcala.