Necesaria la destitución de directora administrativa de Sesa: Castro

Por incurrir en diversas irregularidades y hasta en omisiones, a poco más de dos meses del arribo de Giovanna Aguilar Meza a la dirección administrativa de la Secretaría de Salud (Sesa), el diputado local Víctor Castro López se pronunció por la salida de la funcionaria estatal.

En su calidad de presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, argumentó que continúan las irregularidades financieras al interior de la dependencia estatal, pues tiene reportes por parte del personal de esa institución que sigue el desabasto de medicamentos y material médico, mismo que se ha agravado por la pandemia por Covid-19.

“Veo muchas quejas de la directora administrativa que apenas entró; que hace lo que quiere y me dicen que acaban de cambiar a la persona que estaba en insumos; entonces no nos engañemos las cosas no han mejorado y están peor… se debe remover”.