DESTINO DE UNA MARCA DESTINO

Destino de la marca destino es ganar premios y reconocimientos para empresas privadas, pero no convertir a la entidad en atracción para el turismo extranjero.

Los tlaxcaltecas se transforman en deportistas. El voleibol se convierte en fiebre que hoy en cada escuela, en cada localidad, en cada pueblo, en cada municipio, hay un equipo de balón mano de donde salen las futuras estrellas.

No satisfechos con ello, le entran al tiro con arco. Varias empresas se trasladan a la entidad para fabricar arcos y flechas. No hay persona que habite el territorio que no quiera convertirse en la versión masculina o femenina de Robin Hood.

Ahora van por un deporte más popular y más acorde con la idiosincrasia de la cultura tlaxcaltecas: el tenis. La Hacienda Soltepec Sports recibe el premio “Innovación del producto turístico mexicano, en el segmento deportivo en haciendas”.

Como los dedos no alcanzan para contar los flujos, el observatorio muestra que en 2023 llegaron 43 turistas extranjeros por día, mil 303 por mes y 15 mil 644 en todo el año.

Lo que lleva a preguntar ¿Dónde están los millones de chinos y checos que han visto la marca destino? Sin la marca, antes de 2021, llegaba a Tlaxcala el mismo número de turistas extranjeros.

Como siempre, los nacionales que llegan son los que habitan la corona metropolitana y no se quedan más de dos días.

Bien por los eventos internacionales, bien por mostrar que “Tlaxcala sí existe”, pero que mal que los millones que ven la marca no tomen como destino a Tlaxcala. Quizá sea cosa del destino y el destino de la marca es que no logra convertirse en destino.

Los más contentos de la existencia de la marca son los que la crearon y tienen razón al sentirse orgullosos. Pero así es el destino.