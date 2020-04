Destina ISSSTE al Hospital General de Tlaxcala para atender casos graves de Covid-19

La delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) destinó al Hospital General de Tlaxcala para atender pacientes con Covid-19 que requieran ser hospitalizados, para lo cual ya cuenta con los equipos médicos y los insumos y materiales de protección y limpieza necesarios, así como el plan de atención de los casos que se presenten.

Lo anterior fue dado a conocer por el responsable de la delegación del ISSSTE en Tlaxcala, Julio César Meneses Guerrero en rueda de prensa celebrada la mañana de este lunes en instalaciones del instituto, en la que también informó sobre la suspensión de diversos servicios a derechohabientes en sus cinco unidades médicas que operan en el municipio capitalino, Apizaco, Zacatelco, Huamantla y Calpulalpan.

Explicó que si bien el Consejo Estatal de Salud, en un principio, determinó que el Hospital del Sur de la Secretaría de Salud (Sesa) sería exclusivamente para atender a los pacientes graves del coronavirus, posteriormente, las autoridades sugirieron a los otros sistemas de salud iniciar un plan de reconvención de sus hospitales en caso de que el nosocomio ubicado en el municipio de Natívitas sea rebasado por la demanda.

“Y es lo que nosotros hicimos, porque no sabemos si la Sesa va a tener la capacidad para atender todos los pacientes que requieran ser hospitalizados, y tampoco nosotros sabemos en qué condiciones estemos si es que en algún momento nos mandan pacientes. El tema ahorita es asumir este asunto de manera conjunta, sin hacer la distinción de dónde viene”, asentó el funcionario federal.

Ante ello, presentó el plan de reconvención y atención del Hospital General del ISSSTE para los casos graves de Covid-19, para lo cual se instruyó al personal mayor de 60 años de edad y que padezcan enfermedades crónico degenerativas o sean inmuno comprometidos a ya no presentarse a laborar pues son uno de los sectores más vulnerables al coronavirus.

El plan contempla habilitar el segundo piso del nosocomio como área respiratoria para la contención de los enfermos y mantenerlos aislados, eso representa tener una capacidad de aproximadamente 50 camas disponibles para enfermos graves. En un momento dado que la contingencia sea de mayor, se cuenta con 115 camas hospitalarias, cuatro de terapia intensiva y 12 camas de urgencia, expuso.

Respecto del personal, Meneses Guerrero indicó que ya se integraron equipos de trabajo, específicamente para el área de respiratorios, con un médico, una enfermera que atenderá la parte de filtro y un administrativo para el seguimiento de los pacientes. Al interior de esta área, habrá un médico de apoyo, una enfermera y se integrará un urgenciólogo o médico intensivista con una enfermera intensivista o de urgencias para apoyar el servicio.

Independientemente de ellos, habrá médicos como de medicina interna para que pasen a valorar a los equipos médicos para su control y seguimiento de los mismos, abundó.

En cuanto a los insumos de protección, aseguró que la delegación cuenta con los equipos completos integrados por overol, mascarillas N95, goggles e incluso caretas para el personal que va a atender específicamente en el área de respiratorios, “hay que destacar que no todo el personal debe utilizar ese equipo de protección, pues quienes estén en consulta externa o en ventanilla con que ocupe su cubrebocas normal y guantes y bata, será suficiente para protegerse”.

“Tenemos identificado el plan, el cubrebocas debe ser sustituido cada dos horas, entonces quienes tienen una jornada de seis horas deberá usar tres por lo menos. Hicimos un promedio de tres y estamos estimando alrededor de mil 500 cubrebocas por día, ya tenemos el análisis, la proyección y los insumos para un mes, independientemente de que nos llega a nosotros por abastecimiento nacional, nosotros estamos previendo una compra directa para tener abastecimiento necesario”, precisó.

Meneses Guerrero reconoció que aún faltan por definir algunos detalles de este plan, lo cual hará de manera coordinada con el sindicato de trabajadores, para la atención de los derechohabientes que requieren atención médica por otros males, pues una parte del personal ya no se presenta porque forma parte de la población más vulnerable al virus.

“Eso nos lleva a hacer un ajuste a los servicios y montar guardias mínimas, como les llamamos nosotros, de servicios básicos prioritarios en el hospital, como atender urgencias, servicios respiratorios, terapia intensiva, quirófano y hospitalización”.

“Derechohabientes han preguntado qué pasa si no acuden a su cita, pues después les costará retomar su tratamiento, pero no, ahorita quien decida no asistir, no va a pasar nada y es lo mejor, evitar que salgan de su domicilio. Otra estrategia es dar la receta resurtible para pacientes crónicos hasta por tres meses”, la cual puede ser recogida y canjeada por familiares del paciente en la farmacia, la cual permanecerá abierta en esta contingencia.

Recordó que la derechohabiencia del ISSSTE en Tlaxcala es de 141 mil personas y hasta el momento solo se ha presentado un caso confirmado de Covid-19, el cual no requirió hospitalización.

Informó que tanto en el Hospital General como en las cinco Unidades Médicas Familiares (UMF) ya se instalaron filtros en los accesos, donde ya sea un vigilante capacitado, una enfermera o un médico controlarán el ingreso de los pacientes a las salas de espera, con la finalidad de evitar una aglomeración.

En este caso, exhortó a los derechohabientes a que solo acuda la persona que requiere atención médica si es que no es menor de edad o adulto mayor, quienes sí pueden ser acompañados de un familiar.

En la rueda de prensa, Meneses Guerrero estuvo acompañado de Leonel Vázquez Nava, subdelegado médico; Rubén Hernández Ponce, responsable de Epidemiología del Hospital General; y Griselda Juárez Vázquez, jefa de la Unidad de Atención al Derechohabiente.