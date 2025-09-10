Destacan ciudadanos atención de la gobernadora en la sexta audiencia pública 2025

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la sexta audiencia pública 2025, un espacio abierto en el que habitantes de los 60 municipios presentaron sus demandas en materia de educación, vivienda, bienestar social, cultura, deporte y justicia.

- Anuncio -

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, la jefa del Poder Ejecutivo local, acompañada de los titulares de dependencias, estableció un diálogo directo, con el propósito de conocer las solicitudes ciudadanas y ofrecer una solución para generar bienestar en las comunidades tlaxcaltecas.

“Hoy nuevamente realizamos una audiencia pública en Palacio de Gobierno para atender las demandas de la ciudadanía. Me siento muy contenta de escuchar de cerca sus necesidades y, junto con mis compañeras y compañeros, trabajar en las soluciones que den respuesta a cada caso”, mencionó antes de dar inicio.

Melitón Agustín Romero Onofre, de la comunidad de San Pedro Muñoztla, municipio de Chiautempan, pidió el apoyo de la mandataria estatal para que, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), pueda ser considerado en el programa que le permita tener un espacio digno para su familia.

- Advertisement -

“La verdad, nuestra gobernadora tiene la paciencia de escuchar a la gente que tiene la necesidad de solicitarle cualquier apoyo. Estoy plenamente agradecido, sobre todo, por la atención que nos da. En una calificación del uno al 10, le doy el 10”, comentó.

De la comunidad de Tizatlán, Tlaxcala, Verónica Morales Sánchez destacó que, a diferencia de otras administraciones, el gobierno de Lorena Cuéllar es “abierto y cercano a la gente”.

“La gobernadora es muy tratable, siempre ha sido así, abierta con los ciudadanos. Mis respetos, la quiero mucho, la estimo mucho. Para mí, lo que está haciendo por el estado, está bien”, compartió tras exponer un asunto laboral.

- Advertisement -

La titular del Ejecutivo también escuchó a Natalia García Tlalmis, originaria del municipio de San Juan Huactzinco, quien le pidió su respaldo para la construcción de una Casa de Día, espacio que permitirá ofrecer atención integral a los adultos mayores de su comunidad.

Explicó que, en su interés por ayudar a este sector, muchas veces olvidado, tiene la disposición de donar un predio de su propiedad para la ejecución del proyecto y “tengan una vida digna”.

Agradeció la respuesta favorable de Cuéllar Cisneros, quien, detalló, se comprometió a dar seguimiento a su solicitud a través de las autoridades municipales y de las diversas dependencias de su gobierno.

“Recibí una respuesta muy favorable […] Es una buena persona, tiene esa amabilidad de escucharnos. Siempre he visto en las personas esa sinceridad con la que nos hablan y sé que ella sí se preocupa por estos problemas sociales que existen en una comunidad”, señaló.

En este diálogo directo, Cuéllar Cisneros reconoció el coraje y la participación de cuatro mujeres que integran el equipo Aqua Baby, quienes pusieron en alto el nombre de Tlaxcala durante su participación en una competencia en Grecia y, quienes ahora solicitaron su apoyo que les permita viajar a Dinamarca el próximo año.

“Ellas buscan el apoyo del gobierno, porque su idea es ir a la competencia de Dinamarca el próximo año a representarnos. Así que, muy feliz. Ya me comprometí con ellas”, señaló la gobernadora.

En su oportunidad, María de los Ángeles Palafox Dorantes, representante de Aqua Baby, destacó las acciones realizadas por la actual administración que impulsan el deporte.

“El deporte es una parte fundamental, es preventivo; es importante que lo practiquemos desde pequeños y hasta edad adulta, y podemos conseguir lo que queramos. Agradecerle a la gobernadora, a todo su equipo”, indicó.

Al finalizar, la mandataria aseguró que “hacemos estas audiencias para escuchar a la ciudadanía y me llena de alegría porque junto con mis compañeros trabajaremos en dar respuesta a las necesidades de la gente”.

En la audiencia participaron los secretarios de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; de Movilidad y Transporte (SMyT), Marco Tulio Munive Temoltzin; de Infraestructura (SI), Eduardo Hernández Tapia; de la SOTyV, David Guerrero Tapia; el coordinador de Comunicación del Gobierno del estado (CCOM), Antonio Martínez Velázquez y la fiscal General de Justicia, Ernestina Carro Roldán.

También atendieron a ciudadanos el secretario de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal; la secretaria de Cultura, Karen Villeda; Gelacio Montiel Fuentes, secretario particular de la gobernadora y Nery Bañuelos Flores, secretaria privada, así como funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y del Registro Civil del Estado, entre otros.