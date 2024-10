Destacan arqueras y arqueros condiciones de seguridad en Tlaxcala

Deportistas, turistas nacionales y extranjeros reconocieron las condiciones de seguridad que ofrece el gobierno del estado durante la celebración de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2024, World Archery México (Wamex), en la que participan los 32 mejores arqueros del mundo.

- Anuncio -

Al respecto, el campeón de arco compuesto, James Lutz, afirmó sentirse seguro en Tlaxcala, “todo ha sido justo como debe de ser, me siento muy seguro de estar aquí, espero estar aquí el siguiente año será increíble, me encantaría regresar, definitivamente no me opondría a regresar”.

También la arquera mexicana Dafne Quintero, quien obtuvo el tercer lugar de la competencia, consideró que el tema de seguridad está bien controlado, lo que le ha permitido sentirse segura durante su estancia en Tlaxcala, “la verdad no hemos tenido ningún detalle en cuestión de la seguridad”.

En su oportunidad, el atleta mexicano Sebastián García, refirió que “yo no tengo nada de que quejarme, todo estuvo perfecto, me encantó mucho y pues los tlaxcaltecas que aprovechen el interés de su gobierno, los recursos destinados y todo lo que se hace para que la población este bien”.

- Advertisement -

Asimismo, Andrea Becerra, quien ganó el premio a la arquera que más centros perfectos logró en esta temporada, con 10, agradeció a las autoridades por garantizar la seguridad del evento dentro y fuera del estadio temporal habilitado frente a Palacio de Gobierno, “me he sentido super bien, bastante acompañados por los policías, con las unidades, me he sentido super segura aquí, ningún lugar es como Tlaxcala”.

Mientras que el padre de Andrea, Carlos Becerra, de Guadalajara, Jalisco, se mostró feliz de visitar Tlaxcala y de vivir este espectáculo con tranquilidad, pues indicó que durante su estancia ha sentido la calidez y seguridad que ofrece el estado con la presencia de elementos de seguridad.

“Se necesita vivir en un ambiente sano, donde podamos vivir el deporte y que estemos tranquilos. La seguridad ha estado fenomenal. Felicidades a la gobernadora. Nos sentimos en casa, cuidados por los policías, cuidados por la gente de la seguridad que hacen de este estado el más tranquilo”, subrayó.

- Advertisement -

Los turistas nacionales e internacionales también coincidieron en que existen las condiciones de seguridad necesarias. Leonardo Montaña, visitante de Colombia, destacó la organización del evento y la tranquilidad que ofrece la entidad.

“Me siento muy contento, fue algo imprevisto visitar Tlaxcala, pero ha sido una buena experiencia, la verdad veo que todo está bien organizado, está muy tranquilo, muy de familia, es grato estar aquí”, comentó.

Carlos Flores, de Puebla, expuso que la competencia de primer nivel se desarrolla en un ambiente de seguridad y tranquilidad.

Norma Ares, de Tultepec, Estado de México, acompañada de su familia, indicó que las condiciones de seguridad y paz social permiten caminar por las calles de la ciudad sin contratiempos.

Víctor García, originario de Tlaxcala, calificó como positivo la realización de eventos deportivos internacionales realizados por la presente administración que ha permitido proyectar a la entidad al mundo.

Señaló que las condiciones de seguridad permiten disfrutar, no solo a las familias de Tlaxcala sino de otras entidades y países, de la tranquilidad que ofrece el estado.