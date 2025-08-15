Jueves, agosto 14, 2025
NoticiasEstado

Destaca Lorena Cuéllar respaldo a 2 mil 400 jefas de familia con impulso económico y capacitación a través del Sedif

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que, en lo que va de su administración, el Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), ha entregado 2 mil 400 apoyos del programa “Jefas de Familia”, que incluyen impulso económico, capacitación y acompañamiento para fortalecer la autonomía de mujeres que crían y educan solas a sus hijas e hijos.

- Anuncio -

Durante la entrega simbólica de estos apoyos, la mandataria subrayó que se han abierto nuevas oportunidades para el sector femenino y anunció que en las reuniones diarias de seguridad propuso incorporar a más mujeres en las corporaciones policiacas, así como impulsar el modelo de policía de género en todos los municipios.

Cuéllar Cisneros destacó que, por primera vez en la historia de Tlaxcala, los tres Poderes del Estado están encabezados por mujeres, lo que, afirmó, “imprime una forma distinta de gobernar (…) porque la sensibilidad de nosotras es muy diferente a los hombres, gobernamos pensando como mamás, como hermanas, como amigas”.

En su mensaje, llamó a la unidad y solidaridad: “Debemos dejar atrás las críticas entre nosotras, hoy es época de mujeres y tenemos que cuidarnos y apoyarnos. Contamos también con el respaldo de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien también está dando apoyos a mujeres de 60 en adelante”, afirmó.

- Advertisement -

La gobernadora reconoció la fortaleza de las beneficiarias, a quienes describió como “grandes guerreras” que, pese a las dificultades, han sabido levantarse, detener abusos y construir un futuro digno para sus familias.

Por su parte, la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros, precisó que cada año se entregan 600 paquetes de emprendimiento en los 60 municipios, con un esquema integral de formación que incluye talleres de empoderamiento, educación financiera y liderazgo. “Este programa demuestra que una política pública con enfoque de género puede generar cambios estructurales y duraderos”, señaló.

Espinosa de los Monteros reiteró que el apoyo se otorga de manera gratuita, sin pagos ni intermediarios, y con total transparencia.

- Advertisement -

“Este esfuerzo va mucho más allá de la entrega de un bien material. Bajo una visión de desarrollo integral, nuestras beneficiarias han sido parte de un esquema de formación y acompañamiento que incluye capacitaciones en empoderamiento personal y colectivo, educación financiera, administración del hogar, liderazgo y participación social para fortalecer la autoestima, la toma de decisiones y el ejercicio pleno de los derechos de cada mujer”, enfatizó.

En representación de las beneficiarias, Radmil Xochitiotzin Cuatecontzi, vecina de Contla, aseguró que el apoyo que encontró en el programa “Jefas de Familia# ha sido “un sueño hecho realidad” que le permitió reactivar el negocio familiar de empanadas y sostener a su familia.

Sobre su experiencia, relató que es sobreviviente de violencia vicaria, situación que la llevó a perder su empleo y, temporalmente, la convivencia con uno de sus hijos. “Pensé que nunca más lo volvería a ver, pero gracias a colectivos y personas que me acompañaron, hoy puedo abrazarlo y decirle cuánto lo amo”, compartió.

La gobernadora Lorena Cuéllar entregó simbólicamente apoyos a Elizabeth Ríos Hernández, de Xaltocan para impulsar una tienda de abarrotes; a Teodicia Martínez Martínez, de Zacatelco quien emprenderá un negocio de tamales; a Narcisa Tecuapacho Muñoz de Teolocholco quien iniciará un negocio de tacos; a Fabiola Sánchez Jiménez de Sanctórum quien equipará su cocina económica y a Marlene Bautista Lima del municipio de Panotla para emprender un negocio de hamburguesas.

Asistieron al evento la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Anel Bañuelos Meneses; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local; Lorena Ruíz García; la directora general del Sedif, Flor de María López Hinojosa; y la maestra Angélica González.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Vehículos a vuelta de rueda en la federal a Tepeaca por acumulación de agua

Patricia Méndez -
La acumulación del agua de lluvia que se registró la tarde noche de este jueves en la zona metropolitana de Puebla y otros municipios,...

Unen esfuerzos Alfonso Sánchez y gobernadora Cuéllar para reabrir la Unidad de Bienestar para tu Nutrición en Tizatlán

La Redacción -
“Cuando unimos esfuerzos, el bienestar se hace realidad”, afirmó el alcalde de la capital tlaxcalteca, Alfonso Sánchez García al encabezar, junto con la gobernadora...

Lorena Cuéllar destaca que Tlaxcala ha logrado la reducción de pobreza más significativa en 40 años

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró la Unidad de Bienestar para tu Nutrición, en la comunidad de Tizatlán de la capital del estado, donde...

Más noticias

Putin reconoce esfuerzos “enérgicos” de Trump para terminar crisis en Ucrania

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, alabó este jueves los “muy enérgicos y sinceros” esfuerzos del inquilino de la Casa...

Ofrece EU recompensas millonarias por líderes de ‘Cárteles Unidos”

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU ofreció recompensas...

Hallan fósil de ballena que vivió en Australia hace 26 millones de años

La Jornada -
Canberra. Investigadores en Australia descubrieron una antigua ballena con dientes afilados que habitó los mares de ese territorio hace 26 millones de años. El fósil...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025