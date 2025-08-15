Destaca Lorena Cuéllar respaldo a 2 mil 400 jefas de familia con impulso económico y capacitación a través del Sedif

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que, en lo que va de su administración, el Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), ha entregado 2 mil 400 apoyos del programa “Jefas de Familia”, que incluyen impulso económico, capacitación y acompañamiento para fortalecer la autonomía de mujeres que crían y educan solas a sus hijas e hijos.

- Anuncio -

Durante la entrega simbólica de estos apoyos, la mandataria subrayó que se han abierto nuevas oportunidades para el sector femenino y anunció que en las reuniones diarias de seguridad propuso incorporar a más mujeres en las corporaciones policiacas, así como impulsar el modelo de policía de género en todos los municipios.

Cuéllar Cisneros destacó que, por primera vez en la historia de Tlaxcala, los tres Poderes del Estado están encabezados por mujeres, lo que, afirmó, “imprime una forma distinta de gobernar (…) porque la sensibilidad de nosotras es muy diferente a los hombres, gobernamos pensando como mamás, como hermanas, como amigas”.

En su mensaje, llamó a la unidad y solidaridad: “Debemos dejar atrás las críticas entre nosotras, hoy es época de mujeres y tenemos que cuidarnos y apoyarnos. Contamos también con el respaldo de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien también está dando apoyos a mujeres de 60 en adelante”, afirmó.

- Advertisement -

La gobernadora reconoció la fortaleza de las beneficiarias, a quienes describió como “grandes guerreras” que, pese a las dificultades, han sabido levantarse, detener abusos y construir un futuro digno para sus familias.

Por su parte, la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros, precisó que cada año se entregan 600 paquetes de emprendimiento en los 60 municipios, con un esquema integral de formación que incluye talleres de empoderamiento, educación financiera y liderazgo. “Este programa demuestra que una política pública con enfoque de género puede generar cambios estructurales y duraderos”, señaló.

Espinosa de los Monteros reiteró que el apoyo se otorga de manera gratuita, sin pagos ni intermediarios, y con total transparencia.

- Advertisement -

“Este esfuerzo va mucho más allá de la entrega de un bien material. Bajo una visión de desarrollo integral, nuestras beneficiarias han sido parte de un esquema de formación y acompañamiento que incluye capacitaciones en empoderamiento personal y colectivo, educación financiera, administración del hogar, liderazgo y participación social para fortalecer la autoestima, la toma de decisiones y el ejercicio pleno de los derechos de cada mujer”, enfatizó.

En representación de las beneficiarias, Radmil Xochitiotzin Cuatecontzi, vecina de Contla, aseguró que el apoyo que encontró en el programa “Jefas de Familia# ha sido “un sueño hecho realidad” que le permitió reactivar el negocio familiar de empanadas y sostener a su familia.

Sobre su experiencia, relató que es sobreviviente de violencia vicaria, situación que la llevó a perder su empleo y, temporalmente, la convivencia con uno de sus hijos. “Pensé que nunca más lo volvería a ver, pero gracias a colectivos y personas que me acompañaron, hoy puedo abrazarlo y decirle cuánto lo amo”, compartió.

La gobernadora Lorena Cuéllar entregó simbólicamente apoyos a Elizabeth Ríos Hernández, de Xaltocan para impulsar una tienda de abarrotes; a Teodicia Martínez Martínez, de Zacatelco quien emprenderá un negocio de tamales; a Narcisa Tecuapacho Muñoz de Teolocholco quien iniciará un negocio de tacos; a Fabiola Sánchez Jiménez de Sanctórum quien equipará su cocina económica y a Marlene Bautista Lima del municipio de Panotla para emprender un negocio de hamburguesas.

Asistieron al evento la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Anel Bañuelos Meneses; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local; Lorena Ruíz García; la directora general del Sedif, Flor de María López Hinojosa; y la maestra Angélica González.