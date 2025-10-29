Destaca Federación que “Tlaxcala le pone el ejemplo a México” por avances en paz social

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tomó protesta a los Consejos Estatal y Municipales de Paz, Justicia Cívica y Reconstrucción del Tejido Social, con lo que la entidad se convirtió en el primer estado del país en integrar plenamente este modelo nacional de participación ciudadana y seguridad comunitaria.

“Somos ejemplo nacional hoy en seguridad y eso nos debe llenar de orgullo, porque la paz solo puede construirse si estamos unidos, a pesar de ser el estado con menos presupuesto, damos ejemplo nacional de compromiso, inversión y resultados en seguridad”, afirmó la mandataria en el acto que se realizó en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala (CDART). Luego, reconoció el compromiso de las y los presidentes que diariamente acuden a las mesas de seguridad junto con su administración.

Cuéllar Cisneros subrayó que Tlaxcala es el estado que más ha invertido en seguridad en proporción a su presupuesto, con la construcción del C5i, la instalación de 48 C2 municipales, la nueva Escuela de Policía, la mejora de salarios y equipamiento, entre otras acciones.

Asimismo, agradeció el respaldo del gobierno de México, especialmente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Secretaría de Gobernación (SG), así como la presencia de los poderes del estado y del obispo Julio César Salcedo Aquino, “porque la preocupación de todos es que Tlaxcala siga siendo un estado de paz”.

Finalmente, Cuéllar Cisneros subrayó que la paz en Tlaxcala no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolver juntos los retos que agobian diariamente a los tlaxcaltecas. “Hoy creamos espacios de encuentro, de diálogo y de reconstrucción del tejido social, pues todos tenemos voz”, puntualizó.

En su intervención, la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina destacó el papel de Tlaxcala como referente nacional. “Este estado, con tanta historia y tradición, le está poniendo el ejemplo a México. Gracias, Lorena, lo logramos: los sueños se cumplen”, expresó.

Bárcena Molina enfatizó que los consejos de paz representan una apuesta firme por la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, y recordó que la paz es el valor más preciado de la humanidad, que se construye todos los días desde las comunidades, las familias y las escuelas”.

Añadió que México “no está condenado a la violencia, sino destinado a la paz”, citando las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández resaltó que Tlaxcala vuelve a hacer historia al ser pionero en desarrollar esta estrategia con la totalidad de sus municipios.

“El acto que hoy realizamos no es un mero cumplimiento legal ni un acto protocolario: es un compromiso ético y social con la paz, la justicia y el tejido comunitario”, afirmó.

Ramírez Hernández agregó que estos consejos representan “semillas de esperanza” donde convergen los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, las comunidades religiosas, las escuelas y las familias, pues la paz empieza en los hogares, en las calles y en las plazas.

Con este acto, Tlaxcala reafirma su liderazgo nacional en la prevención de la violencia, consolidando un modelo de trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.