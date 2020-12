Destaca Ávalos reducción de percepción de inseguridad en la capital del estado en cuatro años

En su 4to Informe de Gobierno, la edil Anabell Ávalos Zempoalteca centró los logros alcanzados en materia de obra pública e infraestructura, servicios públicos, atención social y, sobre todo, en seguridad, pues destacó que en cuatro años de su administración la percepción de inseguridad entre la población de Tlaxcala capital disminuyó de 65 a 51 por ciento.

Asimismo, reflexionó que la pandemia de Covid-19 que afecta al país y al estado desde hace nueve meses reveló que ninguna autoridad ni gobierno estaba preparado para enfrentar las consecuencias y los retos que trajo consigo en los rubros económicos, sociales y, principalmente, de salud para evitar los decesos de las personas contagiadas.

“El peligro no ha pasado y no podemos confiarnos, no podemos relajar las medidas de prevención; cuidar nuestra salud es responsabilidad de cada uno de nosotros, sigamos las recomendaciones sanitarias porque de esa manera romperemos la cadena de contagios y estaremos todos juntos en condiciones de recuperar nuestro crecimiento económico, nuestras rutinas y sobre todo la tranquilidad en nuestros hogares”, recomendó.